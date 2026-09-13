A trecut prin 87 de operații și spune că dificultățile medicale cu care se confruntă o fac să ia din nou în calcul eutanasierea, potrivit El Universal.

Atacul a lăsat urme profunde atât asupra chipului său, cât și asupra întregii sale vieți. În prezent, ea continuă să urmeze tratamente și intervenții pentru a putea face față consecințelor rănilor suferite în urmă cu mai bine de două decenii.

Atacul care i-a schimbat viața pentru totdeauna

Incidentul a avut loc după ce femeia se întorsese din departamentul Chocó împreună cu soțul ei de la acea vreme.

Într-o noapte, bărbatul a intrat în locuință strigând că fusese jefuit. Avea în mâini o sticlă despre care femeia a crezut inițial că era plină cu aguardiente, o băutură alcoolică tradițională. Lichidul era însă acid.

Femeia a ieșit din casă și a urcat la etajul unde se afla bărbatul. Acesta i-a aruncat conținutul sticlei direct în față.

În primele clipe, victima nu și-a dat seama ce i se întâmplase. A simțit însă imediat cum substanța începe să-i ardă pielea.

„Ieșeam din casă și urcam la primul etaj, unde se afla el. A venit și mi-a aruncat toată sticla cu acid. Nu știam că era acid; am crezut că este alcool. Mi l-a aruncat în față. Când mi l-a aruncat în față și a început să se impregneze în piele, a început să mă ardă. Am fugit la rezervorul de apă de la primul etaj. Iar el a fugit”, a povestit femeia.

Doi ani în spital, fără familie alături

Proprietarul locuinței a transportat-o la Spitalul Meissen. Medicii i-au administrat perfuzii și morfină pentru tratarea arsurilor și pentru controlul durerii.

Ulterior, a fost transferată la secția de arși a Spitalului Simón Bolívar. Acolo avea să rămână internată timp de doi ani.

În perioada în care s-a aflat în spital, femeia nu a avut familia sau persoane apropiate alături de ea. Personalul medical a încercat să o ajute inclusiv dincolo de tratamentul medical și a organizat o strângere de fonduri pentru a-i găsi o cameră mai aproape de spital.

În acei ani, ea a încercat să-și reconstruiască treptat viața. A ajutat la îngrijirea copiilor și a început să organizeze tombole pentru a strânge bani.

87 de operații în 26 de ani

După externare, calvarul nu s-a încheiat. Următorii ani au însemnat un lung proces de recuperare și numeroase intervenții chirurgicale.

În cei 26 de ani care au trecut de la atac, femeia a suferit 87 de operații pentru reconstrucția feței și pentru tratarea problemelor provocate de rănile grave.

Printre acestea s-au numărat și dificultățile de respirație.

Fiecare intervenție a făcut parte dintr-un proces medical complicat, menit să repare, atât cât a fost posibil, distrugerile provocate de acid.

„Mi-au dat câteva recomandări, așa că voi continua cu operațiile. Voi continua cu cele pe care le putem face aici, pentru că am rămas fără nas, fără gură, fără bărbie, fără nimic”, a declarat ea pentru Caracol Radio.

Recuperarea continuă după mai bine de două decenii

Chiar și după 87 de intervenții chirurgicale, problemele medicale nu au dispărut. Femeia continuă să se confrunte cu efectele atacului și are nevoie de tratamente și proceduri suplimentare.

Experiența traumatizantă a făcut-o să ia din nou în calcul eutanasierea, pe fondul dificultăților cu care se confruntă în încercarea de a-și continua recuperarea.

Povestea sa readuce în atenție consecințele pe termen lung ale atacurilor cu substanțe corozive, ale căror victime pot rămâne cu răni permanente și pot avea nevoie de ani sau chiar decenii de tratamente reconstructive.