Sursa infecției nu a fost încă identificată, iar ancheta continuă.

„Persoana nu a fost expusă la apa revărsată în incinta stației. Intervenția de evacuare a apei a fost realizată de către pompieri și jandarmi”, a transmis INSP, după ce în spațiul public au apărut informații că femeia ar fi fost infectată în urma inundației de la stația Piața Victoriei.

Specialiștii precizează că, până în acest moment, nu a fost identificată sursa de infecție, iar echipele DSP Ilfov, compartimentul medical din cadrul Ministerului Transporturilor și DSP București continuă investigațiile epidemiologice. Legioneloza este o boală transmisibilă raportabilă, conform HG 657/2022.

Cazuri de legioneloză în România

Conform datelor raportate, în anul 2025 au fost înregistrate 82 de cazuri de legioneloză, din care 70 confirmate și 12 probabile. Bacteria Legionella este larg răspândită în natură și poate fi găsită în râuri, lacuri și acumulări de apă. Temperatura apei între 20°C și 45°C favorizează creșterea bacteriei, care are nevoie de nutrienți obținuți de la organisme precum alge, amoebe sau bacterii.

Nu există prevenție specifică

INSP subliniază că nu există prevenție specifică pentru pneumonia cu Legionella (de exemplu, vaccinuri). Cea mai eficientă metodă de prevenire este menținerea unei temperaturi corespunzătoare a apei destinate consumului uman și a unei stări de igienă corespunzătoare a sistemelor și echipamentelor. Bacteria nu se transmite de la om la om.

Stația de metrou Piața Victoriei 2 a fost închisă la începutul lunii iulie din cauza inundațiilor produse de ploile torențiale, dar autoritățile exclud, deocamdată, o legătură directă între acest incident și cazul de legioneloză confirmat.