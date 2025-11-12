Anchetă după moartea a doi muncitori prinși sub un mal de pământ. Sunt vizate infracțiuni de ucidere și neglijență

Un dosar penal care vizează mai multe infracţiuni, între care ucidere din culpă, a fost deschis de poliţiştii prahoveni după ce doi muncitori au decedat, miercuri, în localitatea Gherghiţa în urma surpării unui mal de pământ.

„În cauză, poliţiştii efectuează cercetări pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor producerii evenimentului, în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de ucidere din culpă, neluarea măsurilor legale de securitate şi sănătate în muncă, precum şi nerespectarea măsurilor legale de securitate şi sănătate în muncă, urmând ca, la finalizarea acestora, să fie dispuse măsurile legale ce se impun", a informat Inspectoratul Judeţean de Poliţie Prahova.

Conform sursei citate, incidentul s-a petrecut în timpul unor activităţi de extindere a reţelei de canalizare la nivelul localităţii, iar victimele sunt un bărbat în vârstă de 53 de ani, din comuna Ciorani, şi un bărbat de 59 de ani, din comuna Dumbrava.

Intervenţia pompierilor a fost una foarte dificilă, din cauza instabilităţii malului, care risca să se surpe peste salvatori, dar şi a cantităţii mari de pământ care le-a acoperit complet pe victime, acestea fiind scoase după câteva ore.

