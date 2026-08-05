Conform propcurorilor, este vorba despre cel care a organizat tura de inițiere în alpinism și care, în timpul coborârii, a decis asigurarea tuturor într-un singur piton.

Corespondent Pro TV: „Procurorii au stabilit că accidentul montan din 11 iulie s-a produs în urma unui șir de erori. Potrivit anchetei, tura - organizată contra cost - trebuia să aibă loc pe Valea Albă din Bucegi, un traseu mai ușor. Echipa formată din trei clienți și ghidul, a dat însă de zăpadă pe acolo, iar organizatorul a propus schimbarea rutei, pe Albișoara Brânei. La un moment, nu au mai putut avansa nici pe această vale, iar cel care conducea grupul a profitat că a găsit un piton bătut în stâncă, pentru a organiza retragerea de pe munte. La indicațiile lui, toți patru s-au legat de această unică ancoră, iar ghidul a început să-l coboare în coardă pe unul dintre clienți. În acel moment, pitonul a ieșit din stâncă, iar omul a căzut de la circa 15 metri înălțime și i-a tras după el și pe ceilalți. În urma accidentului, singura femeie din grup a murit pe loc, iar cei trei bărbati au fost răniți. La ieșirea din spital, conducătorul grupului a fost reținut, insă magistrații au decis ulterior să-l cerceteze sub control judiciar”.



