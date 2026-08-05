Ceea ce odinioară era un loc mai puțin cunoscut s-a transformat într-una dintre cele mai populare atracții turistice din Creta, mai ales după ce, în 2014, Elafonissi a fost inclusă în topul celor mai frumoase 25 de plaje din lume realizat de TripAdvisor.

De atunci, în fiecare vară, mii de turiști vin aici pentru a vedea combinația dintre nisipul cu nuanțe de roz și apa limpede. Este un peisaj diferit de cel al multor plaje din Grecia, unde predomină pietrișul în locul nisipului fin. Iată cum se întâmplă acest fenomen ciudat și de ce.

Plaja Elafonisi, spectacolul naturii care atrage sute de mii de turiști anual

Creta, cea mai mare insulă a Greciei, găzduiește numeroase plaje spectaculoase. Una dintre cele mai cunoscute este Elafonisi, aflată în sud-vestul insulei, un loc care pare desprins dintr-un peisaj tropical. Cu nisipul său alb, care în anumite zone capătă nuanțe de roz, și apa turcoaz, puțin adâncă, Elafonisi amintește mai degrabă de Caraibe decât de Marea Mediterană.

Nu este de mirare că plaja Elafonisi se numără printre cele mai vizitate atracții din Creta. Pe lângă peisajele spectaculoase și celebrul nisip roz, plaja oferă condiții ideale pentru o zi de relaxare la mare. Laguna formată între plajă și insulița Elafonisi are ape calme și puțin adânci, fiind potrivită pentru înot și pentru familiile cu copii.

Plaja Elafonisi se află pe coasta de sud-vest a insulei Creta. Din punct de vedere geografic, este situată pe o mică insulă, separată de uscat printr-o lagună puțin adâncă. Pentru a ajunge pe insuliță trebuie să traversezi apa pe jos, așa că este recomandat să îți protejezi telefonul și celelalte obiecte de valoare într-un sac impermeabil. În mod normal, apa nu depășește nivelul taliei. Dacă nu vrei să traversezi laguna, poți rămâne pe plaja principală, aflată la capătul aleii care pornește din parcarea amenajată.

Plajele de pe insulița Elafonisi au un aspect mai sălbatic și mai puțin amenajat. Acestea păstrează o parte din farmecul lor natural și, de regulă, se aglomerează puțin mai târziu decât plaja principală. Apa este foarte puțin adâncă și are o culoare turcoaz intens, ceea ce creează impresia unei lagune tropicale.

Nisipul de la Elafonisi este într-adevăr roz, însă nu pe toată plaja. Îl vei observa ușor, dar doar în anumite zone culoarea roz este mai pronunțată. Nuanțele se văd cel mai bine chiar la mal, acolo unde valurile se sparg și lumina soarelui cade într-un anumit unghi.

În realitate, intensitatea culorii roz poate varia de la o zi la alta. Acest lucru depinde de mai mulți factori, printre care vremea, mareele, perioada din an și chiar unghiul în care bate lumina soarelui

Explicația științifică. De unde vine culoarea roz a nisipului din Creta

Nisipul roz de la Elafonisi își datorează culoarea unor organisme marine microscopice numite foraminifere. Acestea au cochilii roșiatice sau roz, care, după moarte, se fragmentează și se amestecă cu nisipul alb, fragmentele de scoici, corali și alte resturi marine aduse la mal de valuri.

Culoarea roz apare datorită acestor particule bogate în carbonat de calciu provenite din cochiliile foraminiferelor și ale altor organisme marine. În funcție de cantitatea lor și de modul în care lumina se reflectă pe plajă, nuanța roz poate fi mai intensă sau mai discretă.

Când este cel mai bun moment din an și din zi pentru a vedea nuanțele intense de roz

De cele mai multe ori, nisipul de la Elafonisi este alcătuit din fragmentele unor cochilii roz foarte mici care se găsesc pe fundul mării. Atunci când plaja capătă nuanța roz, culoarea este foarte intensă, mai ales în zona lagunei și pe limba de nisip care leagă țărmul de insulița Elafonisi.

Totuși, nu toți vizitatorii găsesc plaja la fel de roz. Intensitatea culorii depinde de vânt, maree, anotimp și chiar de microorganismele cu care se hrănesc aceste viețuitoare marine. Din acest motiv, aspectul plajei poate varia de la o perioadă la alta.

Perioada considerată cea mai bună pentru o vizită este începutul toamnei. În septembrie și octombrie, vremea este încă plăcută, iar apa din lagună rămâne caldă și liniștită.

Primăvara, mai ales în aprilie și mai, plaja este expusă vânturilor puternice. Nisipul foarte fin este adesea ridicat de rafale și poate deveni deranjant.

Culoarea se observă cel mai bine dimineața devreme sau spre seară, când lumina soarelui este mai blândă.

Cum ajungi la Elafonisi și Balos Lagoon. Drum, parcare și accesibilitate

La Elafonisi poți ajunge cu mașina, cu autobuzul, cu barca din Paleochora sau în cadrul unei excursii organizate. Plaja se află în sud-vestul insulei Creta, la aproximativ 33 km de Paleochora, cel mai apropiat oraș important, conform greece-moments.

Dacă pleci din Chania sau Kissamos, traseul urmează șoseaua care trece prin Kaloudiana, Potamida, Defileul Topolia, Elos și Kefali. De aici, drumul coboară spre coastă, trece prin satul Plokamiana și pe lângă numeroase tarabe unde se vând produse tradiționale cretane. Înainte de a ajunge la plajă vei vedea și Mănăstirea Chrissoskalitissa, construită pe o stâncă. De acolo mai sunt aproximativ 5 km până la Elafonisi.

Dacă vii din Paleochora, traseul durează aproximativ o oră și trece prin Gialos, Agii Theodori și Sklavopoula.

Distanțe până la Elafonisi:

• Chania – Elafonisi: 73 km (aproximativ 1 oră și 30 de minute)

• Rethymno – Elafonisi: 131 km (aproximativ 2 ore)

• Heraklion – Elafonisi: 211 km (aproximativ 3 ore)

• Agios Nikolaos – Elafonisi: 270 km (aproximativ 4 ore)

• Ierapetra – Elafonisi: 298 km (aproximativ 4 ore și 30 de minute)

• Sitia – Elafonisi: 335 km (aproximativ 5 ore)

Parcarea la Elafonisi

Deasupra lagunei există o parcare mare, numită Elafonisi Mega Parking, unde îți poți lăsa mașina contra unei taxe de aproximativ 5 euro. Din parcare până la plajă sunt aproximativ 700 de metri, care se parcurg în 10 minute de mers pe jos.

Cum ajungi cu autobuzul

În sezonul turistic, începând din luna mai, compania KTEL Chania–Rethymno operează zilnic o cursă directă din Chania spre Elafonisi. Autobuzul pleacă la ora 09:00, iar călătoria durează puțin peste două ore.

Autobuzul de întoarcere pleacă din Elafonisi la ora 16:00. Un bilet dus costă aproximativ 10 euro, astfel că un drum dus-întors ajunge la circa 20 de euro.

În sezonul de vârf este recomandat să cumperi biletele cu câteva zile înainte, fie online, fie de la autogara din Chania.

Autobuzul oprește zilnic și în Kissamos (Kasteli), la ora 10:00, iar de acolo ajunge la Elafonisi în aproximativ 1 oră și 10 minute. Biletul dus costă aproximativ 6,30 euro.