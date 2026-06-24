Incidentul a avut loc în 2021, iar bărbatul a fost găsit vinovat de tentativă de omor, pentru că din cauza unei manevre periculoase făcute de el, cealaltă mașină s-a răsturnat, iar o femeie a fost rănită grav.

Rănită grav în accidentul petrecut în Pasajul Sudului din Capitală, pasagera aflată în mașina care s-a răsturnat resimte și astăzi trauma trăită, după ce un șofer s-a șicanat cu soțul ei.

Victima accidentului: „Am văzut o persoană în partea stângă, pesemne că se grăbea, dar nicidecum nu am crezut că va vrea să treacă în fața noastră cât să ne taie calea. Eu nu îmi aduc aminte absolut nimic din accident, nici accidentul în sine, pentru că am fost inconștientă.”

Judecătorii de la două instanțe – Tribunalul București și Curtea de Apel – au stabilit că gestul șoferului care a provocat accidentul a fost, de fapt, o tentativă de omor și că trebuie să ajungă la închisoare.

Bărbatul a încercat să dea vina pe viteza de deplasare și pe faptul că pasagera nu purta centură, însă imaginile surprinse de propria cameră de bord i-au adus condamnarea.

Corespondent PROTV: „La scurt timp după ce judecătorii Curții de Apel București au dat publicității decizia prin care a fost condamnat pentru tentativă de omor, șoferul care a provocat teribilul accident din octombrie 2021 a fost încarcerat în Penitenciarul de Maximă Siguranță Rahova, unde va trebui să își ispășească 5 ani de detenție. Pentru început, el va trebui să parcurgă o perioadă de carantină ce durează 21 de zile.”

Avocatul lui a declarat pentru Știrile PRO TV că decizia de condamnare l-a afectat și refuză să ofere un punct de vedere. În schimb, victima sa susține că pedeapsa trebuia să fie mai mare – la fel și despăgubirile de 35 de mii de euro.

Despăgubiri „cât două salarii de judecător”

Victima accidentului: „Sunt foarte dezamăgită de pronunțare. Am așteptat aproape 5 ani o sentință finală în care, raportat la gravitatea problemelor mele medicale, am primit ca despăgubiri echivalentul a doar două salarii de judecător, chiar dacă am depus la dosar facturi și bonuri în cuantum mare.”

Poliția Română precizează că doar anul acesta, aproape 500 de șoferi au fost amendați pentru agresivitate în trafic, după ce imagini surprinse de camerele de bord au fost încărcate pe platforma Ministerului de Interne.