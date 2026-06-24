Trump, un critic de lungă durată al NATO, care a numit alianţa un "tigru de hârtie", s-a arătat nemulţumit de reticenţa acesteia de a sprijini SUA în conflictul din Orientul Mijlociu sau de a contribui la redeschiderea Strâmtorii Ormuz, după ce atacurile americano-israeliene asupra Iranului din 28 februarie au perturbat această importantă rută de transport al petrolului.

Secretarul american al apărării, Pete Hegseth, a mustrat săptămâna trecută aliaţii care "profită de pe urma altora" în cadrul unei reuniuni NATO şi a anunţat o revizuire, în decurs de şase luni, a dislocării trupelor americane în Europa, care ar putea duce la unele reduceri ale forţelor americane. Aceasta a urmat unei decizii a SUA de a reduce fondul de capacităţi militare americane puse la dispoziţia alianţei în caz de criză, lăsând membrii să se descurce cu găsirea unor soluţii pentru a acoperi lacunele.

Unul dintre rolurile principale ale lui Rutte de la alegerea lui Trump în noiembrie 2024 a fost gestionarea ostilităţii preşedintelui faţă de alianţă şi prevenirea transformării momentelor tensionate - inclusiv a insistenţei lui Trump de a achiziţiona Groenlanda - într-o criză de lungă durată.

Întâlnirea de miercuri va urma probabil acelaşi tipar.

Rutte, cel care "se împacă" cu Trump

"Mă aştept ca el să încerce să se pună de acord cu Trump pentru a se asigura că summitul NATO va fi un succes şi nu un eşec total", a declarat Stephen Wertheim, cercetător principal la Carnegie Endowment for International Peace, un think tank cu sediul la Washington. "Summitul NATO prezintă un risc potenţial semnificativ, deoarece Trump este supărat şi imprevizibil şi, chiar dacă Rutte vine şi crede că a ajuns la o înţelegere cu Trump, cine ştie ce se va întâmpla peste două săptămâni", avertizează Wertheim.

Tensiunile s-au intensificat în ultimele luni. După ce aliaţii NATO au refuzat să susţină campania lui Trump împotriva Iranului, pe care acesta a iniţiat-o fără consultări prealabile, Trump a pus în mod deschis sub semnul întrebării dacă SUA ar trebui să respecte pactul de apărare reciprocă al NATO şi a declarat că ia în considerare părăsirea alianţei.

Cu câteva luni în urmă, preşedintele SUA revendicase Groenlanda, un teritoriu autonom aparţinând Danemarcei, membru al NATO. Rutte a salvat alianţa transatlantică, aflată pe muchia prăpastiei, consolidându-şi reputaţia de "cel care se înţelege cu Trump".

Într-un interviu acordat marţi postului Fox News, Rutte a descris incidentele în care unii membri NATO nu au acordat Statelor Unite dreptul de staţionare şi de survol pentru activităţi legate de război ca fiind "izolate", afirmând că sute de avioane americane au decolat de la bazele SUA din întreaga Europă pentru a sprijini războiul condus de Washington, lucru pe care a spus că i-l va transmite lui Trump miercuri. "Vom privi, de asemenea, dincolo de acest aspect, către imaginea de ansamblu a ceea ce face el pentru NATO", a spus Rutte, adăugând că statele membre îşi majorează cheltuielile de apărare şi că va dezvălui miercuri aceste cifre "enorme".

Pregătirile pentru summit

Vizita lui Rutte face parte din pregătirile finale pentru summitul din 7-8 iulie de la Ankara, a declarat purtătoarea de cuvânt a NATO, Allison Hart.

Summitul "se va concentra asupra modului în care aliaţii îşi îndeplinesc angajamentele asumate anul trecut la summitul NATO de la Haga, inclusiv în ceea ce priveşte creşterea investiţiilor în apărare, extinderea producţiei industriale de apărare şi continuarea sprijinului acordat Ucrainei", a spus Hart.

Alianţa NATO se află sub o presiune fără precedent, unele ţări europene fiind îngrijorate că Washingtonul s-ar putea retrage definitiv, ceea ce ar fi o mişcare extraordinară care ar pune sub semnul întrebării viitorul alianţei. Trump a ameninţat în trecut că va face acest lucru.

De asemenea, este de aşteptat ca Rutte să se întâlnească cu membri ai Congresului.

Vizita sa are loc într-un moment în care Statele Unite consideră că există o "co-dependenţă nesănătoasă" a Europei faţă de forţele americane.

Cu toate acestea, Rutte a menţinut legături strânse cu oficialii Pentagonului, iar Hegseth a vorbit în termeni elogioşi despre calităţile sale de lider la evenimentul de la Bruxelles de săptămâna trecută.

La summitul de anul trecut de la Haga, liderii NATO au susţinut creşterea semnificativă a cheltuielilor pentru apărare cerută de Trump, angajându-se să aloce 5% din PIB pentru apărare şi pentru măsuri legate de apărare în decurs de un deceniu. Însă, în timp ce unele ţări europene şi-au majorat semnificativ cheltuielile pentru apărare, altele au rămas în urmă.

Italia îl critică pe Rutte

Miercuri, Italia a respins declaraţiile secretarului general al NATO, Mark Rutte, potrivit cărora sute de avioane americane ar fi decolat de pe bazele americane din Italia pentru a sprijini operaţiunile militare împotriva Iranului, afirmând că Roma a autorizat doar zboruri tehnice şi logistice.

În interviul acordat postului de televiziune Fox News, Rutte a dat Italia ca exemplu de sprijin european pentru SUA şi a afirmat că 500 de avioane americane au decolat de pe bazele americane din Italia "pentru a sprijini operaţiunea Epic Fury", denumirea dată de Washington războiului pe care l-a lansat alături de Israel.

Declaraţiile respective au provocat o dispută politică în Italia, unde guvernul prim-ministrului Giorgia Meloni a afirmat în repetate rânduri că nu a autorizat utilizarea teritoriului italian pentru acţiuni militare directe împotriva Iranului.

Într-o declaraţie, ministrul apărării, Guido Crosetto, a afirmat că Italia a acţionat în deplină conformitate cu Constituţia sa, cu tratatele internaţionale şi cu acordurile care reglementează prezenţa bazelor aliate pe teritoriul său.

"Aşa cum s-a clarificat deja în parlament, guvernul a autorizat exclusiv activităţi tehnice şi logistice, fără caracter cinetic", a spus ministrul, adăugând că Italia a refuzat solicitările care depăşeau aceste limite.

Relaţiile dintre Meloni şi preşedintele SUA, Donald Trump, sunt deja tensionate în urma unei dispute publice de săptămâna trecută privind refuzul Italiei de a sprijini campania militară a SUA împotriva Iranului şi a atacurilor personale ale lui Trump la adresa liderului italian.

Crosetto şi-a exprimat surprinderea faţă de faptul că Rutte, care "nu are nicio legătură cu Operaţiunea Epic Fury", a oferit o declaraţie care transmitea un "mesaj total înşelător", confundând zborurile de sprijin autorizate cu operaţiunile legate de luptă.

Italia găzduieşte americani în aproximativ 120 de baze militare americane, inclusiv baza aeronavală Sigonella din Sicilia şi baza aeriană Aviano din nordul Italiei.

Ca răspuns la o solicitare de comentarii, un oficial NATO a declarat că Rutte doar "a subliniat modul în care aliaţii, inclusiv Italia, şi-au îndeplinit acordurile bilaterale existente legate de staţionarea în bazele militare şi survoluri".

Liderii opoziţiei din Italia au profitat de comentariile lui Rutte, solicitând explicaţii suplimentare din partea guvernului. Liderul Mişcării Cinci Stele şi fostul prim-ministru Giuseppe Conte a afirmat că Meloni ar trebui să clarifice problema în parlament, în timp ce Nicola Fratoianni, din Alianţa Verde şi de Stânga, a declarat că fie guvernul a indus în eroare parlamentarii, fie Rutte "a suferit un şoc termic".