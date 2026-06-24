Potrivit Ministerului Educaţiei, la probă scrisă la Matematică din cadrul sesiunii din iunie a Evaluării Naţionale (EN VIII), au fost înscrişi 148.268 de elevi, dintre care au absentat 4.883.

Totodată, patru elevi au fost eliminaţi din examen.

Absolvenţii clasei a VIII-a au susţinut miercuri, proba la Matematică a Evaluării Naţionale, în 2.956 de unităţi de învăţământ/centre de examen.

Evaluarea Naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a (EN VIII 2026) a început, luni, fiind înscrişi peste 148.000 de absolvenţi ai clasei a VIII-a. La proba de Limba română au lipsit peste 4.500 de elevi.

Elevii care susţin acest examen vor afla rezultatele (afişate online şi în şcoli/centre de examen) în data de 1 iulie, până la ora 12:00.

Vizualizarea lucrărilor şi depunerea contestaţiilor au loc în 1 iulie, după prima afişare, în intervalul orar 14:00 - 18:00, respectiv în 2 şi 3 iulie.

Rezultatele finale vor fi afişate în 8 iulie.

Comunicarea rezultatelor se realizează anonimizat prin coduri individuale care înlocuiesc numele şi prenumele, atât în centrele de examen, cât şi pe site-ul evaluare.edu.ro, respectându-se Regulamentul general privind protecţia datelor personale. Codurile individuale sunt distribuite elevilor pe bază de semnătură de primire, la prima probă susţinută.

Ministerul Educaţiei şi Cercetării pune la dispoziţia celor interesaţi linia TELVERDE 0800801100 pentru sesizarea eventualelor disfuncţionalităţi privind desfăşurarea Evaluării Naţionale. Numărul va fi disponibil în zilele în care au loc probele scrise, între orele 8:00 - 16:30 (luni şi miercuri). Subiectele şi baremul de corectare vor fi publicate în fiecare zi cu probă scrisă, la ora 15:00, pe site-ul dedicat.

Media de admitere, pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a de liceu a absolvenţilor învăţământului gimnazial, este media generală la evaluarea naţională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a, calculată ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor obţinute la probele din cadrul Evaluării Naţionale.