ÎCCJ pune sub sechestru acțiunile Gabriel Resources. Statul român poate executa silit compania dacă nu achită 47 milioane lei

Stiri actuale
06-11-2025 | 18:00
gabriel resources rosia montana
Colaj foto: AFP/Energynomics.ro

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a decis, joi, ca acţiunile Gabriel Resources să fie puse sub sechestru asigurator ca o garanţie pentru recuperarea creanţelor în procesul cu statul român, decizia fiind definitivă.

autor
Vlad Dobrea

Astfel, dacă firma nu achită cele aproape 47 de milioane de lei în termen, acţiunile acesteia pot fi executate silit şi trecute în patrimoniul statului.

”În procesul dintre Statul Român prin Ministerul Finanţelor Publice şi compania Gabriel Resources privind recuperarea cheltuielilor efectuale în arbitrajul inter-naţional în sumă de 46.779.769 lei, Secţia Contencios Administrativ şi Fiscal a instanţei supreme a dispus în mod definitiv ca acţiunile Gabriel Resources să fie puse sub sechestru asigurator ca o garanţie pentru recuperarea creanţelor”, au transmis, joi, reprezentanţii ICCJ.

Ei au menţionat că măsura administrativă a ANAF fusese contestată în instanţă, recursul fiind soluţionat, joi, de completul specializat al ICCJ.

”Prin această decizie se asigură efectivitatea cadrului legal pentru protejarea intereselor financiare ale statului român de recuperare a creanţelor bugetare de la compania cu care s-a derulat litigiul privind investiţiile de la Roşia Montană. Efectul deciziei este acela că, în situaţia în care Gabriel Resources nu achită suma de 46.779.769 lei în termenele prevăzute de lege, acţiunile acestuia sechestrate pot fi executate silit şi trecute în patrimoniul statului”, a precizat sursa citată.

Citește și
ro
O poveste de dragoste pe internet s-a dovedit a fi o imensă păcăleală. Ce i-a făcut un român unei americance

În 8 martie 2024, Centrul Internaţional de Reglementare a Disputelor privind Investiţiile de pe lângă Banca Mondială (ICSID) a anunţat că a dat dreptate României în procesul cu Gabriel Resources din dosarul Roşia Montană, în care compania ar fi urmat să exploateze resursele de aur din această zonă. Gabriel Resources cerea despăgubiri de 6,7 miliarde euro. Statul român nu va plăti nicio despăgubire companiei Gabriel Resources în cazul Roşia Montană. Din contră, România urmează să recupereze cheltuieli de judecată de circa 10 milioane de dolari.

În luna aprilie 2024, acţionarul majoritar al companiei Roşia Montană Gold Corporation SA, Gabriel Resources, a dat în judecată Oficiul Registrului Comerţului de pe Lângă Tribunalul Alba, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF). Gabriel Resources contesta sechestrul pus pe acţiunile RMGC în contul datoriei de aproximativ 10 milioane de dolari pe care Gabriel Resources o are faţă de Statul Român, reprezentând daunele acordate statului român în urma câştigării procesului desfăşurat la Washington.

Sursa: News.ro

Etichete: sechestru, prejudiciu, iccj, gabriel resources,

Dată publicare: 06-11-2025 17:22

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Superba Eva Lys face senzație în tenis! La ce capitol e numărul 1
GALERIE FOTO Superba Eva Lys face senzație în tenis! La ce capitol e numărul 1
Citește și...
O poveste de dragoste pe internet s-a dovedit a fi o imensă păcăleală. Ce i-a făcut un român unei americance
Stiri actuale
O poveste de dragoste pe internet s-a dovedit a fi o imensă păcăleală. Ce i-a făcut un român unei americance

O poveste de dragoste pe internet s-a dovedit a fi o imensă păcăleală, cu pagube de aproape 300 de mii de dolari.

Mesajul gigantului Carrefour privind posibila sa plecare din România: „Am desfășurat o analiză a portofoliului”
Stiri actuale
Mesajul gigantului Carrefour privind posibila sa plecare din România: „Am desfășurat o analiză a portofoliului”

Gigantul Carrefour a oferit mai multe informații privind posibila sa  plecare din România și anunță că va continua să investească în țara noastră și să își extindă rețeaua de magazine.

Bugetul Rabla Auto 2025, aproape epuizat în primele patru ore de la lansare. Ce fonduri mai pot fi accesate
Stiri actuale
Bugetul Rabla Auto 2025, aproape epuizat în primele patru ore de la lansare. Ce fonduri mai pot fi accesate

În doar patru ore de la lansare, 80% din bugetul suplimentar de 55 de milioane de lei al programului Rabla Auto 2025 pentru persoane fizice a fost epuizat, anunţă AFM.

Recomandări
DNA l-a reținut pe omul de afaceri Fănel Bogos. Ce spune Palatul Victoria de întâlnirea cu Bolojan: „E consemnat în registru”
Stiri Justitie
DNA l-a reținut pe omul de afaceri Fănel Bogos. Ce spune Palatul Victoria de întâlnirea cu Bolojan: „E consemnat în registru”

DNA anunţă oficial, joi, reţinerea omului de afaceri Fănel Bogos, acuzat de instigare la şantaj în formă continuată şi cumpărare de influenţă în formă continuată.

Șeful NATO își îndeamnă aliații, de la București, să se pregătească pentru o „confruntare pe termen lung” cu Rusia
Stiri actuale
Șeful NATO își îndeamnă aliații, de la București, să se pregătească pentru o „confruntare pe termen lung” cu Rusia

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a spus la Forumul NATO-Industry de la București că amenințarea rusă va rămâne și după războiul din Ucraina, iar Alianța trebuie să fie pregătită pe termen lung.

Dani Mocanu și fratele său, de negăsit după condamnarea definitivă la închisoare pentru tentativă de omor
Stiri actuale
Dani Mocanu și fratele său, de negăsit după condamnarea definitivă la închisoare pentru tentativă de omor

Manelistul Dani Mocanu şi fratele său nu au fost găsiţi la locuinţa din Ştefăneşti, Argeş, de către poliţiştii care au mers să pună în aplicare mandatele de executare a pedepselor la care cei doi au fost condamnaţi pentru tentativă de omor.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 06 Noiembrie 2025

01:30:09

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 06 Noiembrie 2025

47:01

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
06 Noiembrie 2025

01:43:10

Alt Text!
ePlan
Ediția 4

15:37

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28