ÎCCJ pune sub sechestru acțiunile Gabriel Resources. Statul român poate executa silit compania dacă nu achită 47 milioane lei

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a decis, joi, ca acţiunile Gabriel Resources să fie puse sub sechestru asigurator ca o garanţie pentru recuperarea creanţelor în procesul cu statul român, decizia fiind definitivă.

Astfel, dacă firma nu achită cele aproape 47 de milioane de lei în termen, acţiunile acesteia pot fi executate silit şi trecute în patrimoniul statului.

”În procesul dintre Statul Român prin Ministerul Finanţelor Publice şi compania Gabriel Resources privind recuperarea cheltuielilor efectuale în arbitrajul inter-naţional în sumă de 46.779.769 lei, Secţia Contencios Administrativ şi Fiscal a instanţei supreme a dispus în mod definitiv ca acţiunile Gabriel Resources să fie puse sub sechestru asigurator ca o garanţie pentru recuperarea creanţelor”, au transmis, joi, reprezentanţii ICCJ.

Ei au menţionat că măsura administrativă a ANAF fusese contestată în instanţă, recursul fiind soluţionat, joi, de completul specializat al ICCJ.

”Prin această decizie se asigură efectivitatea cadrului legal pentru protejarea intereselor financiare ale statului român de recuperare a creanţelor bugetare de la compania cu care s-a derulat litigiul privind investiţiile de la Roşia Montană. Efectul deciziei este acela că, în situaţia în care Gabriel Resources nu achită suma de 46.779.769 lei în termenele prevăzute de lege, acţiunile acestuia sechestrate pot fi executate silit şi trecute în patrimoniul statului”, a precizat sursa citată.

În 8 martie 2024, Centrul Internaţional de Reglementare a Disputelor privind Investiţiile de pe lângă Banca Mondială (ICSID) a anunţat că a dat dreptate României în procesul cu Gabriel Resources din dosarul Roşia Montană, în care compania ar fi urmat să exploateze resursele de aur din această zonă. Gabriel Resources cerea despăgubiri de 6,7 miliarde euro. Statul român nu va plăti nicio despăgubire companiei Gabriel Resources în cazul Roşia Montană. Din contră, România urmează să recupereze cheltuieli de judecată de circa 10 milioane de dolari.

În luna aprilie 2024, acţionarul majoritar al companiei Roşia Montană Gold Corporation SA, Gabriel Resources, a dat în judecată Oficiul Registrului Comerţului de pe Lângă Tribunalul Alba, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF). Gabriel Resources contesta sechestrul pus pe acţiunile RMGC în contul datoriei de aproximativ 10 milioane de dolari pe care Gabriel Resources o are faţă de Statul Român, reprezentând daunele acordate statului român în urma câştigării procesului desfăşurat la Washington.

