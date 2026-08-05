Acțiunea, care continuă până pe 9 august, a mobilizat 12 echipe de comisari în vârful sezonului estival, iar comisarii au identificat numeroase nereguli, inclusiv o deversare de ape menajere uzate în apele de suprafață, pentru care a fost înaintată o sesizare penală Parchetului, transmite Agerpres.

„În numai 48 de ore, am dispus 13 suspendări de activitate, iar amenzile se apropie deja de 2 milioane de lei. Am descoperit inclusiv o deversare de ape menajere uzate în apele de suprafață, pentru care am înaintat deja o sesizare penală Parchetului”, se arată într-un comunicat postat pe pagina de Facebook a GNM.

58 de controale și 63 de sancțiuni

Echipele de control au încheiat 58 de acte de control și au aplicat 63 de sancțiuni, dintre care 57 de amenzi și șase avertismente. Printre cele mai frecvente probleme descoperite în teren se numără:

- funcționarea fără autorizație de mediu;

- depozitarea necontrolată a deșeurilor;

- transportarea deșeurilor fără documentele necesare sau pe baza unor formulare completate incorect;

- lipsa evidențelor privind gestionarea deșeurilor.

Mesajul GNM: „Un mediu curat înseamnă un litoral sănătos”

Comisarul general adjunct al Gărzii Naționale de Mediu și coordonatorul acțiunii, Marius Niță, a declarat: „Deși scopul nostru nu este să aplicăm amenzi sau să închidem activități economice, respectarea legislației de mediu, mai ales acolo unde poate duce la probleme de sănătate publică, este non-negociabilă. Acționăm ferm și fără ezitare.”

Reprezentanții GNM au subliniat că în acest an s-a înregistrat o creștere a sesizărilor directe primite de la cetățenii aflați pe litoral, comparativ cu aceeași perioadă a anilor trecuți. Echipele de control au tratat aceste sesizări cu prioritate.

„Suntem conștienți că activitățile turistice, mai ales în perioada de vârf a sezonului estival, pun presiune pe mediu. Tocmai din acest motiv, continuăm acțiunea de control cu mesajul clar că un mediu curat înseamnă un litoral sănătos, ceea ce poate crește încrederea publică în serviciile publice din această zonă”, au transmis reprezentanții GNM.

Acțiunea de control pe litoral, aflată la al patrulea an de desfășurare coordonată și tematică, urmărește să evalueze dinamica respectării legislației de mediu și să sancționeze ferm neregulile care pot afecta sănătatea publică și mediul înconjurător.