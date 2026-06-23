„Camioane scanate cu raze X, transporturi verificate pe principalele coridoare rutiere şi aproape 100 de tone de deşeuri oprite înainte să intre în România. Aşa arată bilanţul Operaţiunii WiSE 2026, una dintre cele mai importante acţiuni desfăşurate în acest an pentru prevenirea transferurilor ilegale de deşeuri”, au transmis, marţi, oficialii Gărzii de Mediu.

Potrivit acestora, în perioada 15–19 iunie 2026, Garda Naţională de Mediu a participat, alături de Poliţia de Frontieră Română, Poliţia Română, Autoritatea Vamală Română şi ANPC, la o acţiune amplă de control pe rutele cu risc ridicat.

Scaner cu raze X, folosit în premieră

„Elementul central al operaţiunii a fost folosirea, în premieră, a sistemului ROBOSCAN ML64, scaner mobil cu raze X pentru autovehicule de mare tonaj, achiziţionat prin PNRR. Echipamentul a permis verificarea rapidă, neintruzivă, a camioanelor, semiremorcilor şi containerelor, fără descărcarea mărfii. Practic, autorităţile au avut la dispoziţie un instrument care poate «vedea» în interiorul transporturilor: compartimente ascunse, diferenţe de densitate, mărfuri nedeclarate sau încărcături în care deşeurile sunt disimulate sub forma unor bunuri personale ori produse second-hand”, au precizat reprezentanţii Gărzii de Mediu.

Aceştia anunţă că s-au verificat 4.091 de transporturi, pe principalele coridoare de transport şi în zonele de intrare în România.

Rezultatele acţiunii au fost:

99.790 kg de deşeuri oprite la intrarea în ţară şi neacceptate pe teritoriul României;

20.440 kg de deşeuri oprite de la export, ca urmare a neconformităţilor constatate;

264.475 kg de deşeuri introduse sub sigiliu, pentru verificări detaliate la destinaţie şi pentru confirmarea trasabilităţii;

60.000 lei sancţiuni contravenţionale aplicate pentru încălcarea legislaţiei de mediu.

În total, peste 384 de tone de deşeuri au fost fie blocate, fie plasate sub control strict, astfel încât traseul, destinaţia şi modul de gestionare să poată fi verificate până la capăt.

Deșeurile găsite

Transporturile vizate au inclus categorii de deşeuri cu risc ridicat de neconformare:

anvelope uzate;

deşeuri de echipamente electrice şi electronice;

deşeuri din construcţii şi demolări;

deşeuri textile;

deşeuri declarate necorespunzător ca bunuri personale sau produse second-hand.

„Operaţiunea s-a desfăşurat în contextul aderării complete a României la Spaţiul Schengen, care a schimbat modul de control la frontierele interne. Eliminarea controalelor sistematice nu înseamnă însă eliminarea vigilenţei. Dimpotrivă, verificările devin mai mobile, mai bine ţintite şi bazate pe analiza de risc”, au precizat oficialii instituţiei citate.

Garda Naţională de Mediu anunţă că va continua acţiunile de control pentru prevenirea introducerii ilegale a deşeurilor în România, cu accent pe trasabilitate, verificări la destinaţie şi intervenţii ferme acolo unde există suspiciuni privind încălcarea legislaţiei de mediu.