Reducerile de personal ar putea ajunge la procente de două cifre în unele echipe, potrivit unor persoane familiarizate cu planurile și unui document intern consultat de Business Insider.

Managerilor li s-ar fi cerut deja să întocmească liste cu angajații vizați, iar obiectivul este ca reducerea costurilor cu forța de muncă să fie realizată până la începutul celui de-al doilea trimestru fiscal, pe 1 septembrie.

Oracle nu a comentat informațiile.Din datele publice disponibile, Oracle are în prezent două centre operaționale principale în România: București și Iași. Compania menționează frecvent că are peste 4.100 de angajați în birourile din aceste două orașe.

Oracle a pierdut deja 21.000 de angajați

Noul val de concedieri ar veni după reducerile de personal efectuate de companie la începutul acestui an.

Potrivit unui document depus recent de Oracle, numărul angajaților companiei a scăzut cu 21.000 de persoane, adică 13%, în anul fiscal 2026, încheiat la 31 mai. Oracle are în prezent aproximativ 141.000 de angajați.

Noile reduceri ar reprezenta, astfel, o continuare a eforturilor companiei de a-și controla costurile într-o perioadă în care investițiile în infrastructura pentru inteligența artificială au crescut rapid.

Zeci de miliarde de dolari pentru AI

Oracle se află în centrul boomului infrastructurii AI, investind masiv în centre de date și cipuri necesare pentru serviciile de inteligență artificială.

În anul fiscal 2026, compania a cheltuit 55,7 miliarde de dolari pentru infrastructură, inclusiv pentru construirea de noi centre de date. Cheltuielile au depășit însă semnificativ fluxul de numerar generat de companie. Oracle a cheltuit cu 23,7 miliarde de dolari mai mult cash decât a generat pe parcursul anului fiscal.

Presiunea financiară vine într-un moment în care Oracle se împrumută cu zeci de miliarde de dolari pentru a-și extinde capacitatea de calcul și infrastructura destinată AI.

Situația Oracle evidențiază una dintre contradicțiile actualului val de investiții în inteligența artificială: companiile care beneficiază de cererea uriașă pentru infrastructură AI trebuie, în același timp, să găsească modalități de reducere a costurilor.

În cazul Oracle, investițiile masive în centre de date și cipuri sunt însoțite de măsuri de reducere a cheltuielilor cu personalul. Compania încearcă astfel să găsească un echilibru între finanțarea expansiunii agresive în AI, nivelul ridicat al datoriilor și așteptările investitorilor privind profitabilitatea.