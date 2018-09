Ambasadorul George Maior, audiat: ”Există un interes politic pentru a pleca din această funcţie”

Inquam

Ambasadorul României în SUA George Maior a declarat marți dimineață, înainte să fie audiat în Parlament, că există un interes politic pentru că el să plece din această funcție.

"Am spus un adevăr şi consider că am lucrat în interesul naţional.

Nu înţeleg cum poate cineva să afirme că am interferat cumva în politica americană, când este vorba de persoană privată. N-am văzut nici cel mai gest, atitudine sau declaraţie din partea americană care să ne confirme acest lucru. Dacă există un interes politic pentru a pleca din această funcţie - şi văd că există - acesta este determinat de raţiuni politice care trebuie explicate. Eu nu mi le explic, nu are legătură cu diplomaţia şi cu faptul că mi-am făcut datoria în interesul naţional românesc", a declarat Maior la Parlament, înaintea audierilor din Comisia de control a activităţii SRI.

El a menţionat că nu a discutat pe această temă cu preşedintele Klaus Iohannis, ci doar cu ministrul de Externe, Teodor Meleşcanu.

Rudolph Giuliani, avocatul lui Donald Trump, fost procuror federal şi fost primar al oraşului New York, a transmis la finalul lunii august o scrisoare preşedintelui Klaus Iohannis şi altor oficiali români în care cerea verificarea protocoalelor Parchetul General - SRI şi stoparea presiunilor asupra judecătorilor.

Ambasadorul României în SUA, George Maior, a fost convocat pentru explicaţii în Centrala MAE, după ce a făcut declarații despre scrisoarea trimisă lui Klaus Iohannis de către Rudolph Giuliani.

George Maior a afirmat că Rudolph Giuliani este un personaj "spumos", iar scrisoarea transmisă de acesta autorităţilor române reprezintă "expresia unui lobby iniţiat de anumite forţe care sunt interesate de apărarea unor personaje de la noi care au avut probleme cu justiţia".

În replică, Ministerul Afacerilor Externe a precizat într-un comunicat de presă că poziția lui Maior nu a fost aprobată la nivelul Centralei MAE sau al Guvernului și nu reprezintă poziția MAE.

Pe 28 august, președintele Comisiei, Claudiu Manda anunţa că îl va invita la comisie pe George Maior. El a precizat că temele discuţiei cu Maior vizează subiectele aduse în atenţie de fostul şef al Agenţiei Naţionale de Integritate Horia Georgescu, după audierea fostului şef al SRI.

Manda a spus că discuţiile nu vor viza ultimele declaraţii ale lui George Maior în calitate de ambasador al României în SUA.

"Declaraţiile pe care le-a făcut în această perioadă nu vizează domeniul de activitate a Comisiei de control al activităţii SRI, aşa că nu noi avem de discutat acest subiect", a mai precizat social-democratul.

