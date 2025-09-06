Ambarcațiune salvată la timp în Delta Dunării: Pompierii și localnicii au împiedicat o scufundare totală

Intervenție contra cronometru în Delta Dunării pentru salvarea unei bărci.

O ambarcațiune de mici dimensiuni a început să ia apă pe la pupa și să se scufunde, după ce proprietarul, care era singur la bord, a urcat-o prea mult pe mal.

Incidentul s-a petrecut pe Brațul Sulina, în dreptul Milei 8, în apropiere de Crișan.

La sosirea pompierilor din șalupă se mai vedea doar o mică parte. Mai mulți conducători de ambarcațiuni care au trecut prin zonă au sărit să îl ajute pe proprietar și au reușit să o tragă spre mal.

Adâncimea Dunării pe canal este de 9 metri.

Potrivit ISU Delta, Tulcea, nu au existat decat pagube materiale, iar șalupa a fost tractată în așa fel încât să nu afecteze șenalul navigabil.

