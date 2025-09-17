Alţi patru bărbaţi care au participat la bătaia din Craiova, soldată cu un mort, au fost arestaţi preventiv

17-09-2025 | 11:32
crima craiova

Alţi patru bărbaţi care au participat la încăierarea din Craiova, de sâmbătă, în urma căreia un bărbat a murit au fost arestaţi preventiv pentru 30 de zile. Decizia Tribunalului Dolj nu este definitivă.

Mihaela Ivăncică

Instanţa a decis să le permită celor patru să participe, însoţiţi de poliţişti, la înmormântarea bărbatului mort în acel scandal. Pentru alţi doi bărbaţi pentru care s-a cerut arestarea preventivă, dosarul a fost disjuns, soluţia urmând să fie dată miercuri.

Decizia Tribunalului Dolj privind arestarea

Tribunalul Dolj a admis propunerea procurorilor de arestare preventivă, pentru 30 de zile, a altor patru bărbaţi implicaţi în scandalul din Craiova, de la sfârşitul săptămânii trecute.

Magistraţii au decis să le permită celor patru să participe la slujba de înmormânate a bărbatului mort în încăierarea de sâmbătă, pentru cel mult trei ore. Slujba de înmormântare şi înhumarea vor avea loc, miercuri, de la ora 12.

”Pe tot parcursul deplasării de la Centrul de Reţinere şi Arest Preventiv din cadrul IPJ Dolj, la biserica, respectiv la cimitir şi retur, inculpaţii vor fi însoţiţi de lucrători din cadrul IPJ Dolj”, se arată în minuta instanţei.

continuare bataie
Polițiști și trupe speciale patrulează continuu după violențele din Craiova. „Nu s-au înțeles neamurile”

Decizia de arestare preventivă a celor patru bărbaţi nu este definitivă şi poate fi contestată în termen de 48 de ore de la pronunţare.

Tribunalul Dolj a hotărât ca, în privinţa altor doi bărbaţi participanţi la scandal pentru care a fost propusă arestarea preventivă, să fie disjunsă cauză. În acest caz, instanţa a acordat termen pentru miercuri, urmând ca bărbaţii să fie citaţi la domiciliile lor, prin afişare la uşa instanţei şi se vor emite mandate de aducere pentru aceştia.

Contextul scandalului din Craiova

Un scandal între două grupuri rivale a avut loc, sâmbătă, pe bulevardul Nicolae Romanescu din Craiova. În urma evenimentului, un bărbat a decedat, iar patru persoane au fost transportate la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Iniţial, trei bărbaţi au fost arestaţi preventiv pentru 30 de zile, în acest caz.

Luni, au fost găsiţi patru dintre cei şase bărbaţi care s-au sustras cercetărilor, ei fiind ridicaţi de la un priveghi. Ei au fost reţinuţi pentru 24 de ore pentru tulburarea ordinii şi liniştii publice.

În plus, a fost reţinut un alt bărbat, participant la conflict, aflat anterior, sub supravegherea organelor de poliţie, în spital pentru acordarea de îngrijiri medicale în urma leziunilor produse în timpul altercaţiei. El a fost acuzat, de asemenea, de tulburarea ordinii şi liniştii publice şi urmează a fi sesizat Tribunalul Dolj cu propunere de arestare preventivă.

În prezent, cercetările sunt continuate pentru lămurirea tuturor aspectelor referitoare la comiterea infracţiunilor.

Sursa: News.ro

Ce spun procurorii despre bătaia din Craiova: Altercație de amploare după „conflicte între două familii de etnie rromă"
Ce spun procurorii despre bătaia din Craiova: Altercație de amploare după „conflicte între două familii de etnie rromă”

Scandalul cu violenţe care a avut loc sâmbătă în Craiova în urma căruia un bărbat a decedat s-a produs pe fondul unor conflicte anterioare între două familii de etnie rromă, a informat, luni, Parchetul de pe lângă Tribunalul Dolj.

Polițiști și trupe speciale patrulează continuu după violențele din Craiova. „Nu s-au înțeles neamurile"
Polițiști și trupe speciale patrulează continuu după violențele din Craiova. „Nu s-au înțeles neamurile”

Situația rămâne tensionată în Craiova după bătaia cu bâte dintre două clanuri interlope în urma căreia a murit un om. Anchetatorii au arestat duminică noapte trei suspecți.

Trei bărbaţi au fost arestaţi în urma scandalului din Craiova, soldat cu un mort şi patru răniţi. Decizia nu este definitivă
Trei bărbaţi au fost arestaţi în urma scandalului din Craiova, soldat cu un mort şi patru răniţi. Decizia nu este definitivă

Trei bărbaţi au fost arestaţi preventiv de Tribunalul Dolj în urma scandalului de sâmbătă, din Craiova, soldat cu un mort şi patru răniţi. Decizia magistraţilor nu este definitivă.

Crima din Craiova, deznodământul unei căsătorii eșuate între clanuri. Fata ar fi fost „vândută" pentru 50.000 de euro
Crima din Craiova, deznodământul unei căsătorii eșuate între clanuri. Fata ar fi fost „vândută” pentru 50.000 de euro

Trei indivizi, unul dintre ei de doar 17 ani, au fost reținuți după bătaia de stradă din Craiova, soldată cu moartea unuia dintre combatanți. Patru răniți sunt internați sub pază.

Profesor din Craiova, arestat după ce ar fi violat o elevă de 16 ani luni de zile. Fata a povestit calvarul colegilor
Profesor din Craiova, arestat după ce ar fi violat o elevă de 16 ani luni de zile. Fata a povestit calvarul colegilor

Un profesor de canto de la un liceu din Craiova a fost arestat preventiv pentru viol. Este acuzat că a abuzat sexual o elevă de 16 ani în repetate rânduri. Fata s-a plâns colegilor de abuzurile care au avut loc chiar în școală.

Ședinţe în coaliţie pentru reforma administraţiei publice. Ilie Bolojan insistă să taie 10% din posturi. PSD şi UDMR se opun
Ședinţe în coaliţie pentru reforma administraţiei publice. Ilie Bolojan insistă să taie 10% din posturi. PSD şi UDMR se opun

Liderii coaliţiei de guvernare se reunesc în format restrâns, miercuri, pentru a discuta despre reorganizarea administraţiei publice, care ar urma să fie inclusă în Pachetul 3 de reformă.

Surse: Administraţia Trump a aprobat primul pachet de ajutor cu arme pentru Ucraina plătit de aliaţi
Surse: Administraţia Trump a aprobat primul pachet de ajutor cu arme pentru Ucraina plătit de aliaţi

Primele pachete de ajutor cu arme din partea administraţiei preşedintelui american Donald Trump pentru Ucraina au fost aprobate şi ar putea fi livrate în curând, au declarat pentru Reuters două surse familiarizate cu situaţia.

Raport: Rusia are o reţea de 200 de tabere pentru „spălarea pe creier" a copiilor ucraineni. Ce sunt antrenați să facă
Raport: Rusia are o reţea de 200 de tabere pentru „spălarea pe creier” a copiilor ucraineni. Ce sunt antrenați să facă

Rusia gestionează o reţea extinsă de peste 200 de tabere pentru reeducarea, rusificarea şi militarizarea copiilor ucraineni, potrivit unei noi investigaţii.

