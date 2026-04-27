Astrid Fodor a declarat luni, pentru Agerpres, că sălile de jocuri de noroc vor dispărea treptat din municipiul Sibiu pe măsura expirării autorizaţiilor, după ce consilierii locali au votat interzicerea acestora în oraş.

„Sunt mulţumită pentru că trăim într-o societate democratică. Consilierii au avut trei proiecte, trei variante pe masă şi au ales ceea ce au considerat că este corect. (...) Ce se întâmplă legal acum? Pe măsură se le expiră autorizaţia celor care există, noi, Primăria Sibiu, nu le mai putem emite autorizaţii de funcţionare şi în acele condiţii li se va retrage licenţa de funcţionare. Deci, până la finele anului, pe măsură ce le expiră autorizaţia, se termină cu activitatea lor în sine", a arătat primarul Astrid Fodor.

Potrivit primarului, deja sunt trei sau patru săli de jocuri de noroc cărora le-a expirat autorizaţia de funcţionare şi care se vor închide după votul consilierilor de luni.

Votul de luni vine după ce vineri peste 90% dintre participanţii la un sondaj au susţinut interzicerea jocurilor de noroc în oraş, aproximativ 11.300 de sibieni exprimându-şi online această opţiune, potrivit unui comunicat de presă al Primăriei Sibiu.

„Nu a fost ușor”

Și Consiliul local din Brăila a vocat, luni, interzicerea jocurilor de noroc, a an unțat primarul orașului pe Facbook.

„În urmă cu puțin timp, consilierii locali municipali au votat în unanimitate pentru adoptarea proiectului de hotărâre care prevede interzicerea păcănelelor în Municipiul Brăila !!! Nu a fost ușor !!! Ați văzut si voi câte presiuni au fost !!! Interesele sunt uriașe, fiind vorba de sume enorme de bani !!! Am rezistat și am dus la îndeplinire o promisiune care va ajuta Brăila: protejarea oamenilor este mai importantă decât orice profit !!! Mulțumesc pentru că mi-ați fost alături !!! Este victoria noastră !!!”, a scris primarul Brăilei, Viorel Marian Dragomir, pe Facebook.