Alstom Transport a pus poprire pe conturile Metrorex. Salariile angajaților ar putea întârzia

Compania Alstom Transport SA a blocat conturile Metrorex, după ce operatorul de transport a acumulat restanțe semnificative la plata facturilor pentru serviciile de mentenanță a trenurilor.

„Compania Metrorex a primit o adresă de instituire a unei popriri din partea Alstom Transport SA. În acest sens, pentru continuarea activității curente și onorarea obligațiilor contractuale, Metrorex întreprinde toate demersurile necesare pentru identificarea și implementarea unor soluții rapide cu respectarea cadrului legal în vigoare”, a declarat Mariana Miclăuș, conform Club Feroviar.

Măsura luată de Alstom survine pe fondul tensiunilor dintre cele două părți, generate de întârzieri și neclarități privind livrarea și punerea în circulație a celor 13 trenuri Metropolis, destinate Magistralei M5 Drumul Taberei – Eroilor.

Pe 2 decembrie 2020, compania Alstom Transport a semnat cu Metrorex un contract pentru furnizarea trenurilor destinate Magistralei 5 Drumul Taberei – Eroilor, în valoare de peste 100 de milioane de euro pentru primele 13 rame. Documentul prevede și o opțiune suplimentară pentru alte 17 trenuri, care ar putea ridica valoarea totală a proiectului la aproximativ 240 de milioane de euro.

Metrorex și Alstom se acuză reciproc de neplată

În urma întârzierilor la livrare și a faptului că trenurile nu au fost puse în exploatare cu pasageri, Metrorex a emis facturi de penalități, însă Alstom a refuzat să le achite și a contestat decizia în instanță. În paralel, Metrorex a încercat să încaseze garanția de bună execuție, în valoare de peste 10 milioane de euro.

Situația s-a complicat, însă, după ce s-a constatat că Metrorex are la rândul său datorii către Alstom Transport, reprezentând facturi restante pentru serviciile de mentenanță a trenurilor IVA, Bombardier și CAF. În consecință, compania franceză a decis să blocheze conturile operatorului de metrou.

Metrorex riscă întârzieri la plata salariilor

Rămâne incert modul în care va fi soluționat conflictul dintre cele două companii, mai ales că pe 12 noiembrie, adică miercurea viitoare, Metrorex trebuie să achite lichidările salariale către angajați.

Nu este prima dată când operatorul de metrou se confruntă cu o poprire pe conturi. O situație similară a avut loc în iunie 2024, când compania italiană WeBuild, succesoarea Astaldi, a blocat conturile Metrorex. Prin intervenția fostului președinte al Consiliului de Administrație, Mihai Barbu, s-a reușit atunci deblocarea parțială a conturilor, strict pentru plata salariilor, considerate prioritare.

Datoria către WeBuild, care a generat poprirea din vara lui 2024, își are originea în deciziile politice din 2013, când Guvernul condus de Victor Ponta a redus semnificativ finanțarea pentru construcția Magistralei M5 Drumul Taberei–Universitate, ducând la suspendarea lucrărilor.

