După cinci zile de aplicare, Rogobete promite excepții de la neplata primei zile de concediu medical. Lista pacienților

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat că va introduce excepţii în măsura privind neplata primei zile de concediu medical pentru protejarea pacienţilor vulnerabili.

Lorena Mihăilă

În acest context, Rogobete a precizat că Ministerul Sănătăţii a finalizat un proiect de ordonanţă de urgenţă care urmează să fie pus în transparenţă decizională şi care introduce metodologii clare de protecţie în ceea ce priveşte concediile medicale pentru "pacienţii care chiar au nevoie de acestea".

„Am spus încă de la începutul acestui an că măsura privind concediile medicale şi neplata primei zile de concediu medical trebuie nuanţată şi aplicată corect, nu generalizată şi nedreaptă. (...) Există situaţii clare, fără loc de interpretări sau suspiciuni - vorbim despre pacienţi oncologici, pacienţi cu boli rare, pacienţi cronici şi alte categorii care depind real de acest sprijin medical. Ca să fiu foarte clar: în această măsură vor fi introduse excepţii explicite acolo unde lucrurile sunt ferme şi evidente. Aceste corecţii vor fi făcute direct de Ministerul Sănătăţii, pentru ca pacienţii care chiar au nevoie de concedii medicale să fie protejaţi", a scris Rogobete pe Facebook.

Potrivit ministrului, impactul economic al măsurii este important pentru sustenabilitatea sistemului public, însă nu va fi niciodată mai presus de sănătatea oamenilor.

„De aceea, am finalizat o ordonanţă de urgenţă care intră în transparenţă decizională şi care introduce metodologii clare de protecţie. Aceasta corectează excesele din trecut şi elimină situaţiile în care pacienţii vulnerabili ar fi fost afectaţi de lipsa de reglementare", a explicat ministrul Sănătăţii. 

Ce înseamnă, de fapt, moartea cerebrală. Clarificările ANT după apariția unor informații care au creat confuzie
Ce înseamnă, de fapt, moartea cerebrală. Clarificările ANT după apariția unor informații care au creat confuzie

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat la final de ianuraie că măsura privind neplata primei zile de concediu medical se aplică în multe alte state europene, mult mai drastic decât în România. El a adăugat că s-a ajuns aici pentru că s-a pierdut controlul asupra concediilor medicale, fictive în special.

Cât a economisit statul

Statul român a economisit 1,5 miliarde de lei, de când Ministerul Sănătății i-a avertizat pe medici să nu mai acorde pacienților zile de concediu medical fictive. Fenomenul atinsese proporții uriașe, cu zeci de milioane de zile de concediu medical pe an, fără acoperire reală, a declarat ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, într-un interviu pentru știrileprotv.ro.

„Se vedea foarte clar că începând de joi numărul de concedii medicale creștea semnificativ. Apoi luni scădea din nou. Apoi (creștea) înainte de sărbătorile legale, înainte de Ziua copilului, înainte de Sfânta Maria, când existau acele peak-uri, acele creșteri care nu respectau acel un trend oarecum considerat normal”, a spus Rogobete.

Ce înseamnă, de fapt, moartea cerebrală. Clarificările ANT după apariția unor informații care au creat confuzie
Ce înseamnă, de fapt, moartea cerebrală. Clarificările ANT după apariția unor informații care au creat confuzie

Agenția Națională de Transplant (ANT) a transmis o serie de clarificări oficiale privind declararea morții cerebrale, în contextul apariției în spațiul public a unor informații care pot crea confuzie sau interpretări greșite în rândul populației. 

Un medic avertizează asupra riscurilor cancerului la plămâni. Care este principala cauză a deceselor
Un medic avertizează asupra riscurilor cancerului la plămâni. Care este principala cauză a deceselor

Dr. Adrian Pană, medic primar de sănătate publică şi management în cadrul INSP, a declarat că un sfert din decesele provocate de cancer la bărbaţi sunt cazuri de cancer bronho-pulmonar, cauzate în principal de fumat.

Explicația premierului Ilie Bolojan privind neplata primei zile de concediu medical: „Ține cont de realități”
Explicația premierului Ilie Bolojan privind neplata primei zile de concediu medical: „Ține cont de realități”

Premierul Ilie Bolojan spune că decizia privind neplata primei zile de concediu medical „ține cont de realități”. Prim-ministrul precizează că decizia a fost adoptată la propunerea Ministerului Sănătății.

Cum s-ar putea aplica reducerea taxelor locale cerută de UDMR. Motivul pentru care „corecțiile” nu pot fi uniforme
Cum s-ar putea aplica reducerea taxelor locale cerută de UDMR. Motivul pentru care „corecțiile” nu pot fi uniforme

Premierul Ilie Bolojan a anunțat că ia în calcul scăderi ale taxelor și impozitelor locale, fără să precizeze procentul sau termenul de aplicare. 

Cât ne costă planul de relansare economică. Cum promite Guvernul să reinvestească banii publici înapoi economie
Cât ne costă planul de relansare economică. Cum promite Guvernul să reinvestească banii publici înapoi economie

Guvernul a prezentat un pachet de relansare economică de aproape patru miliarde de euro și întins pe șase ani. Noile măsuri ar urma să impulsioneze creșterea economică, mai ales în acest an cu mari constrângeri bugetare.

După ani de secetă, România intră în primăvară cu rezerva de apă refăcută. Fermierii se pregătesc pentru producții record
După ani de secetă, România intră în primăvară cu rezerva de apă refăcută. Fermierii se pregătesc pentru producții record

Este cea mai bună iarnă pentru agricultură din ultimii șase ani. Cu ploi și trei episoade de zăpadă, rezerva de umiditate din sol s-a refăcut. Practic, după foarte mult timp, nu mai există nicio zonă cu deficit de apă.

