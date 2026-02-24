Rogobete: Spitalele publice şi serviciile de ambulanţă sunt exceptate de la tăierea de 10% a cheltuielilor de personal

Administraţia Prezidenţială explică de ce Nicuşor Dan nu a promulgat legea privind pensiile magistraţilor, după decizia CCR
Administraţia Prezidenţială explică de ce Nicuşor Dan nu a promulgat legea privind pensiile magistraţilor, după decizia CCR

Spitalele publice şi serviciile de ambulanţă sunt exceptate de la tăierea de 10% a cheltuielilor de personal, a anunţat marţi ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, după aprobarea în Guvern a OUG privind reforma administraţiei.

autor
Mihaela Ivăncică

''Aşa cum am spus încă de la început, sistemul de sănătate are particularităţile lui. O reducere contabilă, liniară, de 10% a cheltuielilor de personal nu ar fi ajutat dezvoltarea sistemului. Dimpotrivă, ar fi putut genera destabilizare şi o criză serioasă într-un domeniu deja solicitat la maximum. Astăzi, prin Ordonanţă de Urgenţă adoptată de Guvernul României, spitalele publice şi serviciile de ambulanţă sunt exceptate de la această tăiere de 10%. Este o decizie care protejează stabilitatea sistemului şi, implicit, siguranţa pacienţilor'', a scris pe Facebook Rogobete.

Potrivit ministrului, această măsură nu înseamnă renunţarea la reformă.

''Dimpotrivă. Criteriile de performanţă rămân o prioritate, iar actul normativ care le reglementează este într-un stadiu avansat de elaborare. Începând de săptămâna viitoare, vom avea întâlniri cu sindicatele, societăţile profesionale şi cu Colegiul Medicilor din România pentru definitivarea detaliilor înainte de aprobare. La nivelul Ministerul Sănătăţii, am decis ca institutele de medicină legală, centrele de transfuzie şi Agenţia Naţională de Transplant să fie, de asemenea, exceptate de la acest calcul. Reorganizarea ministerului şi măsurile de eficientizare deja aplicate în 2025 ne permit să ne încadrăm în obiectivele de reducere fără a afecta aceste structuri esenţiale'', a transmis Rogobete.

Premierul Ilie Bolojan a declarat, marţi seara, că Guvernul a adoptat ordonanţele de urgenţă privind reforma administraţiei publice şi pe cea referitoare la relansarea economică.

Sursa: Agerpres

Etichete: Alexandru Rogobete, ministerul sanatatii, spitale, medici,

Dată publicare:

