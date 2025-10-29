Alertă sanitar-veterinară, în județul Vaslui. Aproximativ 40.000 de bovine ar putea fi vaccinate în perioada următoare

29-10-2025 | 16:32
Bovine
Inquam Photos / Simion Sebastian Tataru

Un nou caz de rabie pune pe jar autoritățile sanitare vasluiene. E al șaptelea animal depistat cu această boală, de la începutul anului.

Cătălina Vieru

Comitetul Local pentru Combaterea Bolilor se va întruni, în regim de urgență.

Alarma s-a dat marți seară, după ce o vacă a murit într-o gospodărie de lângă Bârlad. Mihai Ponea, directorul DSVSA Vaslui, a decis convocarea Comitetului Local pentru Combaterea Bolilor, în vederea vaccinării bovinelor din întreg județul. Ponea a precizat că ultima operațiune de imunizare a vulpilor și șacalilor, pe cale aeriană, a fost efectuată în 2023.

"De atunci, nu s-a mai reușit o astfel de licitație. Costurile sunt foarte mari, o astfel de operațiune poate costa chiar și 10 milioane de euro. Presiunea virală vine dinspre Ucraina și Moldova, șacalii și vulpile trec Prutul și răspândesc boala în județul nostru. Noi sperăm să obținem fonduri, după ce vom hotărî în acest Comitet Local necesitatea vaccinării tuturor celor 40.000 de bovine. Avem exemplul Sucevei, care a reușit să își vaccineze bovinele cu sprijinul unei fundații. Astăzi, deși acolo presiunea este mult mai mare, nu s-a înregistrat niciun astfel de caz. Sperăm să obținem fonduri pentru achiziționarea vaccinului, dar și pentru plata medicilor veterinari”, a mai spus directorul DSVSA Vaslui.

Rabia se transmite și la om, prin saliva animalului bolnav.

Recent, un bărbat din Iași a murit din cauza rabiei.

