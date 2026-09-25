Bărbatul a fost depistat în noaptea de 24 septembrie, în jurul orei 22:45, în Punctul de Trecere a Frontierei Albiţa. Suspectul călătorea ca pasager într-un autocar și s-a prezentat la liniile de control pentru a intra în România, transmite news.ro.

În urma verificărilor specifice, polițiștii de frontieră au descoperit că pe numele acestuia figura o alertă internațională. Autoritățile din Lituania emiseseră un mandat de arestare, bărbatul fiind cercetat pentru săvârșirea de activități conexe terorismului pe teritoriul statului baltic.

Imediat după identificare, individul a fost predat polițiștilor din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vaslui.