În mesajul de alertă extremă transmis la ora 8:40, persoanele sunt îndrumate să se adăpostească în locuri ferite, existând posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian.
Durata alertei extreme anunţată de autorităţi este de 90 de minute.
Persoanele din nordul judeţului Tulcea şi din Galaţi au primit, joi dimineaţă, un nou mesaj RO-ALERT pe fondul războiului declanşat de Rusia în Ucraina.
În mesajul de alertă extremă transmis la ora 8:40, persoanele sunt îndrumate să se adăpostească în locuri ferite, existând posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian.
Durata alertei extreme anunţată de autorităţi este de 90 de minute.
Criza politică și colapsul coaliției de guvernare din România ar putea complica discuțiile privind bugetul pentru 2027, a avertizat miercuri Karen Vartapetov, analist specializat pe ratingurile suverane la S&P Global Ratings, transmite Reuters.
Autoritățile sanitare din toată lumea încearcă să dea de urma pasagerilor care au debarcat de pe vasul unde a fost descoperit un focar de hantavirus.
O rețea de contrabandă cu țigări, din care ar face parte și un minor, a fost destructurată de polițiștii de frontieră din Maramureș.
Statele Unite ale Americii vor fi reprezentate la summitul B9 de la București de Thomas DiNanno, subsecretar de stat. Inițial, invitația din partea autorităților române i-a fost adresată lui Donald Trump.
Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis într-un moment delicat, cu reforme blocate și termene-limită pentru PNRR. România riscă să piardă miliarde de euro în lipsa unor decizii rapide și a unui acord politic pentru proiectele mari.
Administraţia Trump atacă Europa, pe care o numeşte „incubator de ameninţări teroriste”, precum şi „extremiştii de stânga”, în „Strategia Statelor Unite de combatere a terorismului”, un document publicat miercuri de Casa Albă, notează AFP.