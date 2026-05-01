Oamenii au reuşit să iasă la timp din mijlocul de transport şi nu au fost răniţi.

Reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Tulcea au anunţat că pompierii au fost solicitaţi să intervină, vineri, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un autocar, în localitatea Topolog.

”La momentul producerii incendiului, în autocar se aflau 27 de persoane, care s-au autoevacuat în siguranţă până la sosirea echipajelor de intervenţie. La faţa locului au intervenit pompierii din cadrul Staţiei Babadag, cu o autospecială de stingere, un echipaj SMURD, precum şi o ambulanţă a Serviciului de Ambulanţă Judeţean şi reprezentanţi ai Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă”, au afirmat pompierii.

Ei au precizat că nu au fost persoane rănite.

Pompierii acţionează pentru stingerea focului, urmând ca apoi să stabilească şi cauza producerii incendiului.