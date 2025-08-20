Alertă în Snagov. Un adolescent de 14 ani a dispărut. Mobilizare impresionantă de forţe pentru găsirea lui

A fost mobilizare de forțe, marți-noapte, în județul Ilfov, pentru căutarea unui băiat de 14 ani.

Adolescentul a dispărut marți după-amiază, din comuna Snagov, unde locuiește cu familia care l-a luat în plasament. Zeci de echipaje de polițiști, jandarmi, pompieri și chiar voluntari au răscolit zona ore întregi, dar, din păcate, fără rezultat.

Familia biologică a băiatului nu are unde locui, așa că acesta a ajuns în grija unui asistent maternal. Nu e pentru prima dată când adolescentul dispare, dar mereu s-a întors singur acasă. Însă de această dată femeia care întreține minorul a fost nevoită să dea alarma.

Paul Dorneanu, fondatorul asociației Salvatorilor Voluntari: „Asociația noastră a participat cu peste 10 mașini de teren. Am scotocit toate foișoarele de vânătoare și toate locurile pe care noi am putut să intrăm le-am scotocit. Se presupune că ar fi în pădure, dar încă nu sunt informații foarte exacte, dacă el s-a rătăcit sau se ascunde de poliție fiind un copil cu niște probleme sociale”.

Căutările au fost sistate la miezul nopții, urmând să fie reluate miercuri dimineață. Minorul are 1 metru 60 înălțime, aproximativ 50 de kilograme, ochi căprui și păr șaten. În momentul dispariției, purta un tricou negru și pantaloni scurți. Oamenii care l-au văzut sunt rugați să anunțe imediat Poliția.

