Măsura ar urma să fie discutată în cadrul coaliției de guvernare, în contextul presiunilor tot mai mari generate de scumpirile din ultimele săptămâni.

Potrivit propunerii, acciza ar putea fi redusă gradual, între 10% și 45%, în funcție de nivelul prețurilor internaționale și de impactul asupra pieței interne.

Practic, mecanismul ar permite statului să intervină rapid pentru a tempera creșterile de preț la pompă, fără a afecta complet veniturile bugetare.

Sursele citate afirmă că o astfel de măsură ar putea duce la o scădere a prețului carburanților sub pragul de 9 lei pe litru, considerat critic pentru populație și mediul economic.

Totuși, implementarea acestei măsuri care să reflecte direct fluctuațiile pieței petroliere nu se va putea face ușor, în principal din cauza impactului bugetar și a complexității mecanismului.

Experții spun că efectul măsurilor Guvernului va fi nesemnificativ la pompă. Avem benzină mai scumpă decât în Suedia

La aproape o lună de la izbucnirea războiului din Orientul Mijlociu, Guvernul a decis să declanșeze situația de criză pe piața carburanților.

Asta înseamnă că de la 1 aprilie, pentru următoarele 3 luni cel puțin, adaosul comercial la benzină și motorină va fi plafonat la nivelul de anul trecut pentru a evita specula. În plus exporturile de motorină și țiței vor fi restricționate.

Între timp prețurile de la pompă au crescut din nou, dar autoritățile urmează să anunțe noi măsuri săptămâna viitoare prin care accizele să fie reduse.

La majoritatea stațiilor, motorina depășește 10 lei și 10 bani, iar benzina standard costă între 9 lei și 24 de bani și 9,41 de lei.

Între timp, cu trei zile întârziere, guvernul a adoptat primele măsuri care ar urma să atenueze scumpirile de la pompă.

Reducerile - nesemnificative

Cu toate modificările, reducerile la pompă vor fi însă nesemnificative, în raport cu scumpirile, spun experții.

Mihnea Cătuți, Energy Policy Group: ”Singurul mod în care astfel de măsuri pot avea cu adevărat sens, este dacă vom vedea și niște reduceri pe partea de accize sau TVA, pentru că într-adevăr acolo este un risc. Benzinăria poate să absoarbă o parte din aceste reduceri. Te asigură că dacă vii cu o reducere fiscală, ea va fi transmisă de către benzinărie și în prețul de la pompă”.

Autoritățile au anunțat că lucrează la măsuri suplimentare pentru piața caburanților. Săptămâna viitoare, Ministerul Finanțelor urmează să prezinte un nou mecanism prin care accizele să fie reduse pe măsură ce prețul la carburant crește. Astfel ar putea ține în frâu scumpirile de la pompă.

Cum se calculează prețul la pompă

Odată cu creșterea prețurilor pe piețele internaționale, taxele cântăresc mai puțin din prețul final.

Să luăm exemplul unui litru de motorină care astază la pompă costă 10 lei 12 bani.

Acciza este fixă - 2 lei și 80 de bani.

TVA, singura taxă care crește, odată cu scumpirile, înseamnă la acest tarif 1,76 de lei. Adică taxele ajung la 45% din total.

Restul de 5 lei și 56 de bani înseamnă combustibilul și costurile operaționale - potrivit unui calcul al Ministerului Energiei.

Fiind secret comercial, e greu de spus cu exactitate cât înseamnă marja la fiecare lanț de benzinării. Dar putem estima, comparând cu proporțiile din trecut, că aceste costuri operaționale sunt în jur de 1,5-,17 lei.

Din cauza taxelor mari, benzina din România este mai scumpă decât în alte țări mai bogate, ca Suedia, Italia sau Spania. La motorină, suntem în a doua jumătate a clasamentului european.