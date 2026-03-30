Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mureş anunţă că duminică, în jurul orei 17.00, poliţiştii au fost sesizaţi că două minore, cu vârste de patru şi cinci ani, au dispărut de la domiciliul aflat în municipiul Târnăveni, la aceeaşi dată, în jurul orei 14.00.

Conform sesizării, cele două minore ar fi dispărut în timp ce se aflau în curtea comună a imobilelor de domiciliu.

Peste noapte, 500 de persoane au pornit în căutarea fetițelor, inclusiv localnicii.

Căutările au fost extinse

Imediat de la momentul sesizării, au fost demarate activităţi de căutare, fiind mobilizate efective mărite de poliţişti din cadrul IPJ Mureş, care au acţionat în sistem integrat, alături de pompieri din cadrul ISU Mureş, jandarmi, salvamontişti, precum şi voluntari din rândul comunităţii locale, precizează IPJ Mureş.

Potrivit sursei citate, în sprijinul acţiunilor au fost/sunt utilizate în continuare mijloace tehnice specifice, printre care ATV-uri, şenilate, drone, inclusiv câini de urmă, pentru acoperirea eficientă a eventualelor zone greu accesibile.

Tot în sprijinul activităţilor de căutare, pentru informarea populaţiei şi în interesul folosirii oricăror date relevante în legătură cu minorele, la data de 29 martie a.c., au fost transmise două mesaje Ro Alert privind dispariţia acestora.

Căutările sunt desfăşurate atât în zona în care a fost sesizat evenimentul, cât şi în împrejurimi, pe un perimetru extins, fiind continuate inclusiv pe parcursul nopţii.

„Activităţile sunt în desfăşurare, iar toate efectivele acţionează cu prioritate pentru depistarea celor două minore, în siguranţă. Facem apel la cetăţeni ca, în cazul în care deţin informaţii relevante, să anunţe de urgenţă cea mai apropiată unitate de poliţie sau să apeleze 112”, menţionează IPJ Mureş.

Semnalmentele celor două minore:

-Minora BUTA REBECA-ALEXANDRA, de 5 ani: înălţime de 100-110 cm aproximativ, greutate de aproximativ 20 kg, ochi căprui, părul negru, creţ, prins în coadă. La momentul plecării, era îmbrăcată cu o rochiţă, de culoare albă şi roşie, o bluză de culoare albă cu puncte negre, o perche de ştrampi albi cu model de culoare neagră şi şlapi tip crocs de culoare roz şi model Mickey Mouse.

-Minora FORGACI MELISA-ARIANA, de 4 ani: înălţime între 80-100 cm aproximativ, greutate de aproximativ 18-20 kg, ochi căprui, părul negru, prins în două codiţe. Aceasta era îmbrăcată cu o bluză roşie cu mâneci lungi şi imprimeu Mickey Mouse în zona pieptului, o pereche de colanţi roz şi şlapi de culoare albastră.

Cei care pot oferi informații legate de cele două fetițe, sunt rugați să sune la 112.