VIDEO. O dronă a Iranului a lovit un bloc cu apartamente de lux din Dubai

Emiratele Arabe Unite au anunțat că au activat de două ori sistemul de apărare aeriană pentru a proteja Dubaiul de atacuri.

Atacurile iraniene neîncetate asupra traficului maritim și infrastructurii energetice au împins prețul petrolului peste 100 de dolari pe baril joi, în timp ce atacurile americane și israeliene au lovit Republica Islamică fără niciun semn că războiul se va sfârși în curând.

Iranul a ignorat o rezoluție a Consiliului de Securitate al ONU din ziua precedentă, care îi cerea să înceteze atacurile asupra vecinilor săi din Golf, noi atacuri fiind raportate și în Kuweit și Emiratele Arabe Unite.