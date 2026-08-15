Alții s-au relaxat cu băi sărate și s-au bucurat de natură, soare și vacanță.

A fost o zi perfectă pentru o escapadă, iar mii de turiști au profitat din plin de ea. Pe Valea Doftanei, zeci de mici ambarcațiuni, caiace sau paddle-boarduri au împânzit lacul Paltinu.

Pentru cei aflați la prima tură nu a fost deloc ușor. Unii au ales să privească de pe mal. De plimbări în aer curat s-au bucurat și cei care au ales Poiana Brașov și Postăvaru.

Val de turiști pe Transalpina

În altă parte a țării, pe Transalpina, oamenii nu au avut parte doar de priveliști spectaculoase de la înălțime, ci și de dansuri tradiționale, mai ales că mulți și-au sărbătorit onomastica.

Pe cea mai înaltă șosea din țară au ajuns cu motocicletele și acești turiști străini.

Turist italian: Locul ăsta este fantastic. Îl iubim. Iubim și grupul, e cel mai bun, venim din Italia, prietenul meu e din Italia.

Motociclist italian: Mulțumim România, e grozavă pentru motocicliști, e un mare dar.

Iar la Ocna Mureș bazinele, sauna sau jacuzzi au fost pline - oamenii s-au relaxat în cea mai nouă stațiune balneară din România.

Adriana Precup – responsabil Băile Sărate Ocna Mureș: A fost și coadă înainte de ora 9.00 ca să prindă locuri la șezlonguri. Avem așa o medie pe zi de 2000 de persoane. Un bilet e 90 de lei, iar în timpul săptămânii 80 de lei biletul.