Cele mai impresionante momente au fost vineri noapte, când dealul mănăstirii s-a umplut de lumânări și candele, iar mulțimea a înconjurat biserica, rugându-se și cântând. Peste 2 milioane și jumătate de români își serbează, azi, onomastica.

Noapte de rugăciune, la lumina lumânărilor

A fost o noapte lungă de rugăciune. Icoana Maicii Domnului de la Nicula, veche de secole, a fost scoasă vineri seară din biserică și purtată prin mulțime până la altarul amenajat în aer liber.

Acolo, zecile de mii de credincioși au ascultat slujba, au cântat și s-au rugat.

Apoi oamenii au făcut înconjurul bisericii vechi din lemn, unii în genunchi, în semn de smerenie.

Pentru mulți dintre pelerini, drumul la această mănăstire, în ziua de Hram, este o copleșitoare bucurie.

Bărbat: „Acum 13 ani am venit pentru prima dată aici. Aveam o problemă legată de câteva examene foarte grele și s-a rezolvat problema mea.”

Femeie: „Sănătate în principal și îi mulțumim la Dumnezeu, avem.”

Pelerinii au stat ore întregi la coadă

Sâmbătă, Sfânta Liturghie, momentul culminant al sărbătorii, a început la ora 9. Slujba a fost oficiată de peste 20 de preoți.

Încă de dimineață, mulți au stat ore întregi la coadă pentru a intra câteva minute în biserică și a se închina la icoana Maicii Domnului.

Femeie: „Fiecare are pe suflet o greutate. Nu are niciun rost să vii până aici dacă nu spui o rugăciune la icoana Maicii Domnului.”

La final, peste opt mii de porții de sarmale de post au fost împărțite credincioșilor.

La final, pelerinii s-au pregătit de plecare.

Corespondent Știrile ProTV: „Credincioșii care și-au petrecut noaptea sub cerul liber au început încet să își strângă corturile și să își facă bagajele în timp ce ascultă slujba. Mulți spuneau că vin de la zeci sau chiar sute de kilometri și că vor pleca acasă pe jos, alții se vor întoarce cu mașinile sau autobuzele.”

Femeie: „Mai stăm un pic. Tot ne-am adunat din timp. Am sosit ieri de la 11 aici.”

Reporter: „Aveți multe bagaje?”

Femeie: „Nu avem multe, doar câteva pături ne-am luat.”

Femeie: „Doar cortul, puțină mâncare și o carte de rugăciuni. Avem de ajuns acasă puțin mai repede.”

Pelerinii au pornit spre casă

Și un grup din Bistrița-Năsăud a pornit cântând pe jos spre casă.

După plecare însă...

Corespondent Știrile ProTV: „Unii dintre pelerinii care și-au petrecut noaptea sub cerul liber aici au lăsat la plecare în urma lor mormane de gunoaie. De la candele la sticle, ambalaje și resturi de mâncare.”

În ultimele 3 zile, au ajuns la mănăstire 140 de mii de credincioși.