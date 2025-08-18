Doi polițiști din Vâlcea, anchetați pentru corupție. Cum reduceau perioada suspendării permiselor unor șoferi

Doi polițiști din Vâlcea sunt cercetați pentru corupție, după ce ar fi modificat în calculator perioada de suspendare a permiselor unor șoferi care au încălcat regulile de circulație.

Practic, micșorau sancțiunile, în schimbul unor beneficii, spun anchetatorii.

Ofițerii de la Direcția Generală anticorupție au făcut 12 percheziții în acest dosar. Au fost vizate atât locuințele și birourile agenților suspectați, cât și domiciliile celor care ar fi beneficiat de serviciile acestora.

Anchetatorii bănuiesc că polițiștii de la rutieră modificau în sistemul informatic perioada de suspendare a permiselor de conducere, la cererea șoferilor contravenienți.

În timp, „clienții fideli" i-ar fi recomandat și altor conducători auto cu probleme, astfel că numărul faptelor a crescut.

Deocamdată, anchetatorii nu au comunicat ce primeau agenții în schimbul „serviciilor" făcute. După percheziții, patru persoane au fost duse la audieri. Două dintre acestea sunt polițiștii vizați de anchetă.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













