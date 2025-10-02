Afiș controversat în București: Poliția cercetează apariția de postere cu un nigerian arestat pentru viol: „Apără-ți orașul”

Posterele, amplasate în zone centrale, fac referire la „violuri în serie” și au stârnit reacții vehemente pe rețelele sociale, unii internauți acuzând promovarea urii și a discriminării. Poliția Capitalei s-a sesizat din oficiu și a demarat o anchetă pentru identificarea autorilor, luând măsuri imediate pentru îndepărtarea afișelor.

„Băi, ce naiba se întâmplă??? Afișele astea sunt prin centrul Bucureștiului și nimeni nu face nimic?!? Cum e posibil să se permită așa ceva? Chiar dacă ar fi vorba de un «violator în serie», ideea este să depui plângere penală, nu să pui asemenea afișe prin oraș, precizând, desigur, că e vorba despre un «migrant nigerian»”, a scris pe Facebook un bărbat, distribuind fotografii cu posterele și subliniind prezumția de nevinovăție. „Valul ăsta de hate e sufocant și extremismul tot mai evident și mai îndrăzneț o să ducă la lucruri grave”, a adăugat acesta, atrăgând mii de reacții, conform news.ro.

Contextul incidentului: Arestarea nigerianului din septembrie

Afișele fac referire la cazul unui cetățean nigerian în vârstă de 30 de ani, arestat preventiv pe 12 septembrie 2025, acuzat că a strangulat și violat o femeie care practica prostituția într-o locuință din Sectorul 6 al Capitalei. Incidentul a avut loc după ce femeia i-a cerut plata în avans, iar bărbatul a reacționat violent când aceasta i-a cerut să plece. Procurorii au emis un apel public către posibilele victime, suspectând un mod de operare similar în alte cazuri. Bărbatul, care se află în arest preventiv, riscă ani grei de închisoare dacă va fi condamnat.

Reacția Poliției: Ancheta demarată, afișe îndepărtate

Poliția Capitalei a reacționat prompt: „În acest moment se desfăşoară activităţi pentru identificarea şi depistarea persoanei bănuite de comiterea faptei. De asemenea, au fost efectuate demersuri pentru a fi îndepărtate afişele respective. Poliţia Capitalei tratează cu maximă seriozitate situaţiile de acest fel şi va continua să acţioneze ferm şi profesionist, conform normelor legale în vigoare”, se arată în comunicatul oficial.

Autoritățile subliniază că astfel de acțiuni pot constitui infracțiuni de discriminare, tulburare a ordinii publice sau instigare la ură, pedepsite conform Codului Penal. Prezumția de nevinovăție, invocată de cei care critică apariția afișelor, este un principiu fundamental al dreptului românesc, valabil până la o condamnare definitivă.

Reacții și dezbateri: Xenofobie sau justiție populară?

Postările virale au generat un val de comentarii, majoritatea condamnând afișele ca fiind xenofobe și periculoase. „E revoltător să vezi ură rasială promovată în plină stradă. Trebuie pedepsiți autorii, nu victimizați presupușii infractori înainte de proces”, a scris un utilizator. Alții au legat incidentul de tensiunile crescânde legate de migrație, dar au subliniat că justiția trebuie lăsată în mâinile autorităților, nu a „vigilenței populare”.

