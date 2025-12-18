Aeroportul Craiova inaugurează un nou terminal de peste 100 de milioane de euro, cu o capacitate de 2 milioane pasageri anual

Aeroportul din Craiova are de joi un terminal nou. Autoritățile spun că terminalul ar putea prelua un flux de aproximativ două milioane de pasageri pe an față de 600 de mii, cât au fost în 2025.

Acesta are mai multe ghișee de check-in și porți de îmbarcare, iar odată cu el au fost construite 3 căi de rulare şi două platforme de imbarcare-debarcare noi, care permit să fie operate mai multe aeronave în același timp.

Investiția în noul terminal a fost de peste 100 de milioane de euro, din fonduri europene de la guvern, dar și din bugetul propriu.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













