Mama fetei spune că de două zile nu mai știe nimic de ea și a cerut ajutorul autorităților. A fost scotocită zona din preajma casei, însă căutările nu au dus, deocamdată, la niciun rezultat.

Mama Andreei, fetița de 11 ani, spune că a văzut-o ultima oară marți, la ora 12:00, și de atunci nu mai știe nimic de copilă.

A căutat-o mai întâi pe la cunoștințe și rude, însă nu a reușit să îi dea de urmă.

Alina Neculcia, mama fetei: „A plecat de acasă, nu mi-a zis. Am zis că s-a dus pe afară și am crezut-o.

Reporter: Nu a zis unde pleacă?

Alina Neculcia, mama fetei: Nu a zis unde pleacă. Am căutat-o prin sat, m-am dus la sora-mea, am dat telefoane la frate-miu. Îmi fac griji!”

Emil Condrea, unchiul fetei: „De pe data de 4 nu știm nimic de ea. Am căutat, am încercat să o căutăm pe la neamuri, pe la rude și nu am dat de ea.

Reporter: Vă faceți griji?

Emil Condrea, unchiul fetei: Normal că e nepoțica și toată familia ne facem griji.”

Mama a sunat la 112 și, încă de miercuri seară, polițiști, jandarmi, pompieri, dar și voluntari au pornit în căutarea fetei.

Deoarece căutările de miercuri noapte nu au dus la niciun rezultat, operațiunea a fost reluată în această dimineață de 60 de polițiști, jandarmi, pompieri și voluntari. A fost adusă și o cameră cu termoviziune.

Costel Dediu, primar Parava: „S-a mers pe toate căile, s-a încercat orice variantă, pe unde a mai lucrat mama. Până la ora 2 nu am avut niciun rezultat. Au fost doi voluntari cu mașini de teren, au căutat prin pădure, prin zona mănăstirii, din păcate fără rezultat.”

Marius Vătavu, voluntar: „La pas, cu lanterne, au venit și de la ISU și noi, voluntarii, și de la Onești au venit cu mașini de teren pe dealul Drăgușani. Am căutat și la o stână, la Sărăoani, pe partea asta. Niciun semn.”

La această oră, operațiunea este în plină desfășurare. Andreea are un metru și 30 de centimetri înălțime, ochi căprui, iar la momentul dispariției purta un tricou alb, pantaloni scurți negri și șlapi albaștri. Cine poate da informații despre ea este rugat să anunțe poliția.