Adrian Năstase, după ce a participat la parada din Beijing: Am fost ca persoană privată

03-09-2025 | 13:43
Fostul premier Adrian Năstase a declarat că a fost prezent la parada militară de la Beijing ca persoană particulară şi nu a reprezentat conducerea politică actuală.

"La evenimentul de astăzi am participat în calitate de fost demnitar şi, deci, de persoană particulară. În niciun caz nu am dorit să reprezint conducerea politică actuală. Cred că MAE nu a înţeles: evenimentul a avut loc la Beijing, nu la Moscova. Oricât de mare ar fi influenţa mea în China, nu cred că pot decide pe cine să invite preşedintele Xi în ţara sa. Aşa cum nu pot să decid pe cine să invite preşedintele Trump în Alaska. Cândva va trebui să explic, mai pe larg, despre importanţa memoriei în politica externă", a scris Năstase pe blog.

El a precizat că se află în aceste zile la Beijing, în calitate de fost demnitar, pentru a participa la un eveniment de amploare, organizat cu ocazia comemorării a 80 de ani de la victoria Chinei împotriva Japoniei şi a fascismului în cel de-Al Doilea Război Mondial.

România nu este şi nu poate fi reprezentată de politicieni care se aşează onoraţi în poză lângă Putin astăzi, a transmis, miercuri, ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu.

Şefa diplomaţiei române a reacţionat la faptul că foştii premieri ai României, Adrian Năstase şi Viorica Dăncilă, au apărut într-o fotografie de grup recentă, alături de preşedinţii Chinei şi Rusiei.

"Acasă ei vorbesc despre patriotism, dar un patriot nu s-ar gudura pe lângă agresor, sigur nu la câteva zile de când o dronă rusească a atacat o navă la sute de metri de graniţa noastră, pe Dunăre, la săptămâni de când Rusia a bombardat şi comunităţi în Ucraina unde se vorbeşte limba română", comentează Oana Ţoiu.

Potrivit ministrului, cei doi foşti premieri au mers acolo ca persoane private şi "se reprezintă doar pe ei inşişi, dar probabil că invitaţia a fost bazată şi pe rolul de foşti premieri şi indică o intenţie de a arăta influenţa asupra României".

Sursa: Agerpres

O femeie din Olt a fost bătută crunt de partenerul gelos, pentru că a ajuns prea târziu acasă. Victima a reuşit să ceară ajutor la 112, iar agresorul a fost reținut.

