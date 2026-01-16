Motociclistul care a proiectat „Marş la Moscova” la protestul AUR, amendat de jandarmi. E la a doua abatere

Un motociclist care a proiectat mesajul „Marş la Moscova!” pe clădirile din Piața Universității, în timpul manifestației AUR de joi seară, a fost amendat cu 1.000 lei de Jandarmeria București.

Incidentul a stârnit reacții vehemente în rândul protestatarilor, făcând necesară intervenția forțelor de ordine pentru a preveni escaladarea conflictului.

„În contextul adunării publice din data de 15.01.2025, din Piaţa Universităţii, pe timpul deplasării manifestanţilor, un bărbat a proiectat un mesaj pe o clădire, stârnind indignarea celorlalţi participanţi la adunarea publică. Totodată, pentru protecţia persoanei în cauză şi a celorlalţi participanţi la manifestaţie, a fost nevoie de intervenţia jandarmilor”, se arată în comunicatul oficial al Jandarmeriei.

Sancțiunea a fost aplicată conform articolului 26, litera e) din Legea nr. 60/1991, care pedepsește „instigarea prin orice mijloace, iniţierea sau recurgerea la acţiuni violente sau alte manifestări, cu intenţia de zădărnicire ori tulburare, în orice mod, a adunărilor publice”. Jandarmii au cerut motociclistului să părăsească zona, acesta conformându-se după ce forțele de ordine au separat grupul agresiv de acesta.

Inițiatorii proiecției au transmis pe rețelele sociale că organizatorii protestului sunt „trădători care manipulează o masă de români simpli, cu bune intenţii şi cu nevoi reale”, denunțând astfel manifestația AUR din centrul Capitalei.

Este la a doua faptă

Chiar Adrian Băzăvan, motociclistul în cauză, a făcut public momentul proiecției laser a mesajului „Marș la Moscova” pe rețelele de socializare.

Băzăvan a mai primit o amendă, după ce i-a strigat lui Călin Georgescu același mesaj, cu ocazia manifestărilor publice prilejuite de Ziua Unirii de la Iași. Și atunci a fost sancționat, însă de poliție. El a postat pe rețelele sociale procesul verbal de constatare a contravenției.

