Motociclistul care a proiectat „Marş la Moscova” la protestul AUR, amendat de jandarmi. E la a doua abatere

Stiri actuale
16-01-2026 | 12:44
adrian bazavan mars la moscova
FB/Adrian Bazavan

Un motociclist care a proiectat mesajul „Marş la Moscova!” pe clădirile din Piața Universității, în timpul manifestației AUR de joi seară, a fost amendat cu 1.000 lei de Jandarmeria București.

autor
Mihai Niculescu

Incidentul a stârnit reacții vehemente în rândul protestatarilor, făcând necesară intervenția forțelor de ordine pentru a preveni escaladarea conflictului.

În contextul adunării publice din data de 15.01.2025, din Piaţa Universităţii, pe timpul deplasării manifestanţilor, un bărbat a proiectat un mesaj pe o clădire, stârnind indignarea celorlalţi participanţi la adunarea publică. Totodată, pentru protecţia persoanei în cauză şi a celorlalţi participanţi la manifestaţie, a fost nevoie de intervenţia jandarmilor”, se arată în comunicatul oficial al Jandarmeriei.

Sancțiunea a fost aplicată conform articolului 26, litera e) din Legea nr. 60/1991, care pedepsește „instigarea prin orice mijloace, iniţierea sau recurgerea la acţiuni violente sau alte manifestări, cu intenţia de zădărnicire ori tulburare, în orice mod, a adunărilor publice”. Jandarmii au cerut motociclistului să părăsească zona, acesta conformându-se după ce forțele de ordine au separat grupul agresiv de acesta.

Inițiatorii proiecției au transmis pe rețelele sociale că organizatorii protestului sunt „trădători care manipulează o masă de români simpli, cu bune intenţii şi cu nevoi reale”, denunțând astfel manifestația AUR din centrul Capitalei.

Citește și
iranwire
Iranul i-a arestat pe liderii mișcării de protest. Numărul morţilor în urma manifestațiilor ar fi ajuns la peste 500

Este la a doua faptă

Chiar Adrian Băzăvan, motociclistul în cauză, a făcut public momentul proiecției laser a mesajului „Marș la Moscova” pe rețelele de socializare.

Băzăvan a mai primit o amendă, după ce i-a strigat lui Călin Georgescu același mesaj, cu ocazia manifestărilor publice prilejuite de Ziua Unirii de la Iași. Și atunci a fost sancționat, însă de poliție. El a postat pe rețelele sociale procesul verbal de constatare a contravenției.

Sursa: Pro TV

Etichete: protest, amendă, aur, calin georgescu, motociclist,

Dată publicare: 16-01-2026 12:21

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO | Fostul fotbalist al lui Dinamo aflat în juriu la Miss Venezuela, prezentat la noua echipă!
GALERIE FOTO | Fostul fotbalist al lui Dinamo aflat în juriu la Miss Venezuela, prezentat la noua echipă!
Citește și...
Protest în București față de măsurile luate de Guvern. Traficul spre Piaţa Victoriei este blocat pe un sens | FOTO
Stiri actuale
Protest în București față de măsurile luate de Guvern. Traficul spre Piaţa Victoriei este blocat pe un sens | FOTO

Mii de persoane protestează, joi seara, în Piaţa Victoriei, scandând lozinci împotriva Guvernului Bolojan. Traficul spre Piaţa Victoriei este blocat pe un sens.

Iranul i-a arestat pe liderii mișcării de protest. Numărul morţilor în urma manifestațiilor ar fi ajuns la peste 500
Stiri externe
Iranul i-a arestat pe liderii mișcării de protest. Numărul morţilor în urma manifestațiilor ar fi ajuns la peste 500

Autorităţile iraniene au arestat membri cheie ai mişcării de protest care a zguduit ţara în ultimele două săptămâni, a declarat şeful poliţiei naţionale.

Protest inedit la Finanțe. „Ați făcut-o intenționat”. Cum a plătit un sucevean dările la stat. „Ăștia nu-s tot bani?” VIDEO
Stiri actuale
Protest inedit la Finanțe. „Ați făcut-o intenționat”. Cum a plătit un sucevean dările la stat. „Ăștia nu-s tot bani?” VIDEO

Un bărbat din Suceava a mers la Administraţia Finanţelor Publice locale pentru a plăti impozitul şi, în semn de protest faţă de majorarea taxelor, a ales să plătească în monede. El s-a filmat şi a postat imaginile pe TikTok.

Protest cu cartofi prăjiți în fața Parlamentului European de la Bruxelles. Acordul UE–Mercosur este considerat „incorect”
Stiri externe
Protest cu cartofi prăjiți în fața Parlamentului European de la Bruxelles. Acordul UE–Mercosur este considerat „incorect”

Agricultorii şi crescătorii de animale din sindicatul flamand Boerenbond au instalat joi, în faţa Parlamentului European de la Bruxelles, un stand tradiţional de cartofi prăjiţi, pentru a pune în valoare producţia locală.

Fermierii francezi au intrat cu tractoarele în centrul Parisului și au ajuns până la Turnul Eiffel, în semn de protest
Stiri externe
Fermierii francezi au intrat cu tractoarele în centrul Parisului și au ajuns până la Turnul Eiffel, în semn de protest

Fermierii francezi au intrat joi dimineaţa cu tractoarele în centrul Parisului şi au ajuns până la Turnul Eiffel pentru a exprima revendicările sectorului, care a fost mobilizat în ultimele săptămâni în toată Franţa.

Recomandări
CAB amână judecarea cererii de suspendare a judecătorilor CCR Mihai Busuioc și Dacian Dragoș. Când e noul termen
Stiri actuale
CAB amână judecarea cererii de suspendare a judecătorilor CCR Mihai Busuioc și Dacian Dragoș. Când e noul termen

Curtea de Apel Bucureşti amânat judecata pe cererile depuse de avocata AUR, Silvia Uscov, prin care se solicită suspendarea numirilor lui Mihai Busuioc şi Dacian Cosmin Dragoş la CCR.

ANM prelungește avertizarea de ger: nopți cu până la -18°C, polei și vânt puternic
Vremea
ANM prelungește avertizarea de ger: nopți cu până la -18°C, polei și vânt puternic

Meteorologii au prelungi avertizarea de vreme deosebit de rece până miercuri dimineață. Potrivit ANM vom avea ger îndeosebi în timpul nopților și dimineților, precipitații mixte, polei și ghețuș, intensificări ale vântului.

Ucraina anunță discuții decisive cu SUA: Zelenski speră ca acordurile de securitate și reconstrucție să fie semnate la Davos
Stiri externe
Ucraina anunță discuții decisive cu SUA: Zelenski speră ca acordurile de securitate și reconstrucție să fie semnate la Davos

Preşedintele Volodimir Zelenski a declarat joi că Ucraina nu este un obstacol în calea păcii, respingând comentariile făcute cu o zi înainte de preşedintele american Donald Trump.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 16 Ianuarie 2026

47:37

Alt Text!
Vorbește Lumea
16 Ianuarie 2026

01:44:59

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
15 Ianuarie 2026

01:29:19

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59