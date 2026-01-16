Tablourile ascunse în pereți de Vâlcov sunt scoase la licitație. „Un desen unic de Picasso și două lucrări de Grigorescu”

O parte din colecția de tablouri a fostului ministru de Finanțe Darius Vâlcov va fi scoasă la licitație, după ce a fost executat silit de ANAF. Sunt lucrări ale unor pictori celebri, care au fost găsite ascunse în locuințe ale unor cunoscuți.

Valorificarea se realizează ca parte a procedurii de executare silită inițiate de ANAF Craiova, pentru recuperarea unor prejudicii stabilite prin hotărâre penală definitivă.

„Un ansamblu important de opere cu valoare muzeală, între care un desen unic de Pablo Picasso și două lucrări semnificative de Nicolae Grigorescu, dedicate temei sale emblematice a carelor cu boi, este reintrodus în circuitul colecționistic și expozițional și expozițional.”, se arată în comunicatul transmis de Asociația Comercianților de Opere de Artă din România. (CINOA).

Picasso și Brauner deschid licitația cu prețuri semnificative

Unul dintre punctele centrale ale licitației este lucrarea lui Pablo Picasso, „Scenă de coridă” (1959), realizată în tuș pe hârtie. Aceasta este semnată, datată și dedicată „para el amigo Chaprate” („pentru prietenul meu Chaprate” – unul dintre fotografii artistului). Casa de licitații notează că este prima lucrare de Picasso, care nu este un multiplu, scoasă vreodată la licitație în România, cu preț de pornire de 8.000 de euro.

colectia de arta valcov colectia de arta valcov colectia de arta valcov colectia de arta valcov colectia de arta valcov colectia de arta valcov

Licitația include și o pictură semnată de Victor Brauner, reprezentant exponențial al curentului avangardist: „La relation” (din 1952). Este un ulei din perioada de maturitate a artistului, provenind din colecții succesive (din Europa și SUA), cu solid cv expozițional și de licitații majore (în Franța și Marea Britanie). Opera, de mari dimensiuni, cum rar se poate întâlni în muzeele ori colecțiile private din România, are în licitația Artmark un preț de pornire de 50.000 de Euro.

Colecția include și Grigorescu, Cocteau și alte capodopere rare

De asemenea, în eveniment se află și două pânze importante ale lui Nicolae Grigorescu: „Car cu boi, pe cale de dimineață” (ce pornește de la prețul de 40.000 de Euro) și „Car cu boi, la asfințit” (preț de pornire 50.000 de Euro) – ultima extrem de rară, prin tratarea nocturnă a temei sale predilecte.

Regăsim, în aceeași colecție și licitație, și două schițe rare, de circulație internațională, inspirate de Trilogia Orfică a lui Jean Cocteau, unul dintre cei mai influenți artiști ai secolului XX – „Femeia-leu” și „Studiu pentru Orfeu (1956)”, ambele cu un preț de pornire de 500 de Euro.

Evenimentul va avea loc la Palatul Cesianu-Racoviță din București, cu intrare liberă, pe 17 februarie, de la ora 18.00, iar catalogul poate fi consultat și online. Publicul și colecționarii interesați pot depune oferte pentru fiecare operă în parte, printr-un cont gratuit de colecționar.

Artmark precizează că, potrivit legislaţiei fiscale şi legii speciale a patrimoniului cultural, valorificarea silită a bunurilor culturale mobile nu se realizează direct de ANAF, ci exclusiv prin intermediul unui operator cultural autorizat de Ministerul Culturii, în cadrul unei licitaţii comerciale obişnuite. Achiziţia acestor opere nu este supusă unui regim juridic diferit faţă de orice altă licitaţie de artă, publicul fiind invitat să vizioneze expoziţia dedicată şi să participe la licitaţie, în sală sau online, în condiţii egale de transparenţă şi acces.

Vâlcov avea 101 de tablouri ascunse

Darius Vâlcov a avut în posesie peste o sută de tablouri pe care le-a dat pe la prieteni din momentul în care procurorii au început să-l cerceteze.

Anchetatorii au găsit pânzele prin pereți, dulapuri sau pe sub paturi sau în pereți falși.

Erau lucrări ale unor artiști celebri: Pablo Piccasso, Samuel Mutzner, Andy Warhol, dar si prictori modernisti precum Horia Bernea, Eustatiu Stoenescu, ori clasici ca Grigorescu, Baba, Nicolae Tonitza și Stefan Luchian.

Spun însă procurorii că operele de artă găsite la patru adrese din județul Olt, dar și București ar fi fost cumpărate de la două case de licitații cu banii obținuți din traficul de influență.

Darius Vâlcov a fost condamnat în „Dosarul Tablourilor”

În prezent, Vâlcov se află în închisoare după condamnarea în „Dosarul Tablourilor”, conform Agerpres.

Darius Vâlcov a fost condamnat la închisoare pentru trafic de influenţă şi spălarea banilor. Pedeapsa inițială de șase ani după gratii stabilită în mai 2023 i-a fost redusă la cinci ani de închisoare, după ce Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a admis, marţi, recursul în casaţie formulat de aceasta. Magistraţii au decis înă să menţină decizia de confiscare a sumei de la 6,2 milioane de lei de la Darius Vâlcov.

Ca să acopere acest prejudiciu, instanța a pus sechestru pe bani şi bunuri de peste 7,2 milioane de lei, printre care 3 lingouri de aur şi 172 de tablouri.

Anchetatorii au găsit pânzele prin pereți, dulapuri sau pe sub paturi sau în pereți falși.

Sunt lucrări ale unor artiști celebri: Pablo Piccasso, Samuel Mutzner, Andy Warhol, dar si prictori modernisti precum Horia Bernea, Eustatiu Stoenescu, ori clasici ca Grigorescu, Baba, Nicolae Tonitza și Stefan Luchian.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













