Medicii spun că a făcut pneumonie și trebuie hidratat. În plus, a fost mușcat de căpușe. Acum, Alex este vesel, mai ales că o are lângă el pe mama lui. Deocamdată, nimeni nu-l presează să povestească ce s-a întâmplat.

Între timp, au apărut noi imagini cu el, din momentul în care a fost găsit de salvamontiști. ”Delicios!”. Acestea au fost primele cuvinte ale lui Alex, zâmbind, când a primit o banană de la salvatori.

Era încă ud și înghețat, dupa ce a stat mult in ploaie. Cei care l-au zărit prima oară, din elicopter, spun că ședea cuminte pe pământ, într-un luminiș, cu mâinile împreunate în poală. Părea că așteaptă și...le-a făcut cu mâna.

Mama: "A cerut ciocolată, dragul de el!"

Dincolo de momentul regăsirii, nimeni nu va uita însă emoția colectivă și lacrimile salvatorilor, atunci când Alex a fost coborât din elicopter și adus, în brațe, părinților.

La spital, băiețelul își revine rapid, spune tatăl lui.

Toma Zerestrea, tatăl lui Alex: ”A prins încrederea că e ok și a dormit bine până azi dimineață și nu face decât să ceară mâncare. E vedeta spitalului, toată lumea vine să facă poze, să facă și gustărică, gustărică, gustărică, cere o gustărică. Că el a ieșit acolo în luminița aia, asta a fost o minune. S-a așezat el acolo în funduleț, în luminița aia. Un metru dacă era mai acolo, nu îl vedea. Nu a fost ditamai poiana, a fost la vârful frunzelor."

Dr. Camelia Grigore, managerul Spitalului de Pediatrie din Sibiu. "Nu are, în acest moment, nici o boală gravă, nu este febril, cooperează, este într-o stare stabilă și pare să fie suportat bine cele două zile de izolare.”

În cele două nopți pe care Alexandru le-a petrecut sub cerul liber, temperatura a coborât până la 6 grade Celsius. În plus, zona este frecventată de urși și mistreți. Dan Popescu, șeful Salvamont Sibiu: "Am fost atenționați în prima noapte, din dronă, ca deasupra noastră într-o poiană se află un urs la câteva sute de metri. Am început să facem un zgomot și după care ne-au confirmat din dronă că acesta s-a îndepărtat."

Copilașul a parcurs o distanță mare pentru vârsta lui, spun ghizii montani.

Nicoleta Ocneriu, ghid montan: "A reușit să străbată prima muchie, care are aproximativ 700-800 de metri. A coborât, a urcat din nou altă muchie. Este un traseu greu, pentru că sunt foarte multe râpe.”

Toată lumea crede că supraviețuirea lui Alex a fost un miracol.

Fost vânător de munte, George Pascaru organizează acum tabere pentru copii în natură.

George Pascaru, organizator de tabere pentru copii: ”Deci el și-a găsit un loc, și-a găsit un culcuș unde a stat ghemuit, unde a avut un adăpost deasupra capului. E posibil ca să fi băut apă dintr-o baltă, unde a găsit el."

Psihologii spun că, la 5 ani, copiii nu intră în panică, precum adulții, pentru că nu conștientizează atât de tare pericolele iar acestea nu îi copleșesc mental.

Mihai Copăceanu, psiholog clinician: "Frica de moarte nu este atât de gravă, de angoasantă, de catastrofală, precum în cazul unui adult, psihologic vorbind, sunt mult mai echilibrați decât un adult în această situație, care poate fi foarte disperat."

Deocamdată, băiețelul nu a fost întrebat prin ce a trecut în pădure. Părinții vor să-l protejeze.