Banii îi fuseseră ceruți telefonic femeii, de un conațional al suspectului, care a pretins că este angajat al Oficiului de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor. În schimbul lor, ar fi urmat să îi deblocheze conturile bancare.

Femeia și-a dat seama că este ținta unei tentative de înșelăciune și a alertat poliția imediat după ce i s-au cerut banii. Și chiar a acceptat să îl întâlnească pe cel căruia urma să îi dea 180.000 de lei. Doar că în cele două plicuri nu erau bancnote, ci foi albe. Care au ajuns nu la pretinsul funcționar, ci la un intermediar, presupus complice.

Irinel Stroe, Parchetul Sectorului 1: „Ar fi fost sunată de mai multe persoane necunoscute care s-ar fi prezentat sub identități false ca lucrători ai Oficiului de Spălare a Banilor, DIICOT și Autoritatea de Supraveghere Financiară, iar cu ocazia discuțiilor i-ar fi comunicat acesteia că are toate conturile bancare blocate și există riscul să piardă sumele de bani din conturi, pentru deblocarea lor fiind necesar să le remită în numerar 180.000 de lei.”

Reținut pentru acuzația de complicitate la tentativă de înșelăciune, ucraineanul, susține avocata sa, contactată de Știrile PRO TV, ar fi negat la audieri că știa despre ce este vorba.

A recunoscut însă faptul că un compatriot - cel mai probabil - i-ar fi cerut prin mesageria Telegram să ridice banii. Cum autorii tentativei sunt încă necunoscuți, presupusul lor complice a fost plasat sub control judiciar. Are interdicția de a părăsi Bucureștiul și trebuie să poarte o brățară de monitorizare.

Săptămânile trecute, alți ucraineni au fost arestați preventiv în cazuri similare de înșelăciune, în urma unor operațiuni de flagrant delict.

Crina Eșanu, purtător de cuvânt Poliția Capitalei: „Victimele erau contactate telefonic de persoane care pretindeau în mod fals că sunt polițiști sau reprezentanți ai unor instituții bancare și erau convinse că au fost contractate credite pe numele lor, ori că fondurile din conturi sunt în pericol. Sub pretextul securizării banilor, victimele erau determinate să retragă sume importante de bani și să le înmâneze unor pretinși curieri.”

Pe 5 august, doi curieri ucraineni de 20, respectiv, 21 de ani, au fost prinși imediat după ce îi luaseră altei femei înșelate 129.000 de lei. Iar cu o zi mai devreme, alți doi au păcălit o pensionară cu 50.000 de lei.

Corespondent PROTV: „Ofițerii Poliției Capitalei susțin că alți suspecți ar fi preferat un alt mod de operare, tocmai pentru a-și asigura scăparea. Și le-ar fi cerut victimelor nu să le plătească bani gheață, ci să meargă cu ei la un automat și să transfere sumele de bani în conturi de monede virtuale.”

Polițiștii sfătuiesc toate potențialele victime să nu accepte niciodată să ofere bani sau date despre conturi unor persoane necunoscute, oricare ar fi pretextul invocat sau calitatea de care se folosesc. Și nici să nu dea curs unor astfel de apeluri telefonice.