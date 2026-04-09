Vizitatorii vor explora tuneluri subacvatice cu pești, iar un spațiu dedicat pinguinilor este și el inclus în proiect. Vechiul acvariu de pe faleza Cazinoului este închis de trei ani.

Reprezentările grafice arată un complex modern, proiectat să aducă experiența marilor acvarii internaționale la Constanța. Investiția, susținută din fonduri europene și locale, a primit deja autorizația de construire.

Corespondent PROTV: „Noul acvariu va fi construit între Planetariu și Delfinariu și va avea peste 7.000 de metri pătraţi. Turiştii vor putea traversa tuneluri subacvatice dedicate Mării Negre şi oceanelor lumii. Vor fi amenajate şi bazine tematice inspirate din Dunăre și Amazon.”

Va exista și un spațiu destinat pinguinilor, care va cuprinde atât o zonă acvatică, cât și una stâncoasă. În plus, se vor amenaja...

„O zonă în care copiii pot interacționa cu peștii, la fel cum se întâmplă și în alte acvarii din Europa, o zonă cu pești mari și o zonă de recreere pentru publicul vizitator ” explică Mihaela Popescu, managerul Delfinariului din Constanța.

Ionela Costache, administratorul public al Județului Constanța: „Vorbim de un acvariu distribuit pe patru etaje, o clădire foarte mare, care va găzdui de asemenea o sală de proiecții video și o bibliotecă.”

Cercetătorii spun că proiectul poate evidenția biodiversitatea Mării Negre.

Victor Niță, cercetător INCDM: „Mi-ar plăcea să văd sturioni, există multe specii de sturiori, toate sunt protejate prin lege, este bine să le cunoaștem, să le vedem comportamentul, calcanul acceptă bine captivitatea, și căluții de mare acceptă bine captivitatea.”

Acvariul nu va exclude nici potențialul spectaculos al speciilor exotice.

Adrian Bâlba, doctor în științe: „Se pot ține specii din rechin, de pește de lună, de talie mare, acela care este foarte mare, de un metru în diametru.”

Proiectul ar trebui finalizat în trei ani.