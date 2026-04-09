Conform observațiilor, este vorba despre un meteor care s-a aprins la intrarea în atmosferă. Culoarea sa verzuie caracteristică indică de obicei un conținut ridicat de magneziu sau nichel, elemente care ionizează aerul din jur pe măsură ce meteorul se încălzește din cauza frecării atmosferice.

Înregistrările video arată cum cerul întunecat este brusc tăiat în două de o lumină verzuie strălucitoare, care se deplasează rapid, apoi, cu o ultimă străfulgerare, dispare în straturile mai dense ale atmosferei. Cerul senin a permis observarea clară a fenomenului, lăsând o amintire de neuitat pentru cei care priveau în acel moment cerul nopții.