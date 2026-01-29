Trei femei s-au plâns că în timpul şedinţelor de psihoterapie ar fi fost agresate sexual. Anchetatorii au percheziționat casa și sediile din Capitală unde bărbatul își desfășura activitatea.

Medicul Cristian Andrei este cercetat de poliţiştii Sectorului 1 pentru mai multe posibile infracţiuni. Agresiune sexuală și viol sunt cele mai grave acuzații pentru care trebuie să răspundă medicul.

„Avem foarte multe lucruri de discutat, dar nu acum, pentru că nu știu cine și de ce” a spus Cristian Andrei

Trei femei, între care o studentă, au depus plângeri împotriva lui. „În cadrul unor ședințe de psihoterapie, desfășurate la sediul unui institut de profil,(...) acesta ar fi exercitat acte de agresiune sexuală asupra unei persoane vătămate, profitând de starea de vulnerabilitate și dependență emoțională generată de relația terapeutică. În același context și interval de timp, bărbatul ar fi săvârșit și infracțiunea de viol" - susţin poliţiştii.

Cosmin Rîcanu, împuternicit şef al Serviciului de Investigații Criminale Sector 1: „Sunt cinci acuzaţii, victimele aveau vârste fragede, a profitat de situaţia lor vulnerabilă”.





Faptele, comise între anii 2019-2024

Alte două foste paciente s-au plâns că ar fi fost pipăite și sărutate cu forța în timpul şedinţelor de psihoterapie. Anchetatorii îl mai acuză pe medicul Cristian Andrei că „în perioada 2019-2024, acesta ar fi indus în eroare trei persoane vătămate, toate de sex feminin,(...) că ar avea calitatea de psiholog și le-ar fi determinat să îi achite contravaloarea mai multor ședințe de psihoterapie, activitate pe care nu ar fi fost abilitat legal să o desfășoare."

Asta pentru ca medicul Cristian Andrei s-ar fi specializat în anii 90 doar în psihiatrie infantilă. Medicul a declarat că nu și-a asumat niciodată această profesie, ci publicul l-a numit psiholog în cei peste 20 de ani de activitate.

„Sunt dr. Cristian Andrei, impostorul. Azi m-am gândit să vă comunic ceva. Am scris o carte despre bazele ştiinţifice ale psihoterapiei pornind de la premisele că în România aceasta competență e greşit fundamentată" spunea el.

Corespondent PROTV: „Anchetatorii spun că medicul Cristian Andrei își desfăşura activitatea presupus ilegală în cadrul unui institut pe care chiar el l-a înființat cu două puncte de lucru. Și acestea au fost percheziționate. Poliţiştii au căutat documente fiscale și medicale că să probeze infracțiunile de înșelăciune și exercitarea fără drept a unei profesii"

La percheziţiile de la domiciliul medicului din Târgovişte poliţiştii au fost nevoiți să folosească armamentul din dotare ca să se apere, spun ei, de doi câini agresivi. Un agent a folosit o armă cu bile de cauciuc, iar animalul care l-ar fi atacat, spune Poliția Capitalei, nu a fost rănit.

