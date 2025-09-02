Actorul Graham Greene, cunoscut pentru rolurile din Dances With Wolves și The Green Mile, a murit la 73 de ani

Stiri externe
02-09-2025 | 08:16
graham greene
Profimedia

Graham Greene, actor canadian cunoscut pentru roluri în filme precum Dances With Wolves, a murit la vârsta de 73 de ani, a anunțat managerul său.

autor
Aura Trif

„Este cu profundă tristețe că anunțăm trecerea pașnică a legendarului actor canadian Graham Greene, multiplu premiat,” a declarat Gerry Jordan într-un comunicat pentru CBC News. Sursele au raportat că a murit din cauze naturale.

Greene a fost nominalizat la Premiile Oscar pentru Cel Mai Bun Actor în Rol Secundar pentru rolul său din westernul epic al lui Kevin Costner din 1990, în care a interpretat personajul Kicking Bird, scrie BBC.

El a fost membru al națiunii Oneida, parte a rezervației Six Nations din sudul Ontario-ului. Greene a lucrat ca desenator tehnic, tehnician civil, muncitor în oțel și membru al echipei unei trupe de rock înainte de a începe cariera teatrală în Marea Britanie, în anii 1970.

Într-un interviu acordat în 2012 publicației canadiene Playback, el a spus că teatrul i-a oferit o bază solidă pentru actorie: „Te ajută să construiești un personaj. Când ajungi la film nu ai acest lux. Disciplina teatrului este ceea ce recomand tuturor actorilor.”

Citește și
Juan Carlos Florian
Scandal politic în Columbia. Un fost actor de filme pentru adulți a fost numit ministru al Egalității

Rolurile de succes

În același interviu, a menționat că un moment important pentru el a fost căsătoria cu soția sa, Hilary Blackmore, ceea ce a dus la „cea mai bună perioadă din viața mea”.

Succesul său a venit în 1990, când a jucat rolul lui Kicking Bird, un medic Lakota, în Dances With Wolves. Greene a fost apreciat pe scară largă pentru acest rol.

De asemenea, a apărut în thrillerul western Thunderheart (1992), interpretând rolul ofițerului tribal Walter Crow Horse. În drama fantastică The Green Mile (1999), Greene a jucat rolul lui Arlen Bitterbuck, un american nativ condamnat la moarte.

A mai jucat în filme precum Die Hard With A Vengeance (1995), Maverick (1994), The Twilight Saga: New Moon (2009) și Wind River (2017).

De-a lungul carierei sale impresionante, a primit numeroase premii, inclusiv Premiul Earle Grey pentru întreaga activitate, acordat de Academia Canadiană de Film și Televiziune în 2004.

În 2016, a fost numit membru al Ordinului Canadei, al doilea cel mai înalt titlu civil al țării.

Un bărbat a murit după ce s-a răsturnat cu mașina, în Mehedinți. În autovehicul au fost găsite medicamente pentru inimă

Sursa: BBC

Etichete: actor, film,

Dată publicare: 02-09-2025 07:58

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Ianis Hagi s-a decis și semnează până la urmă în Turcia! Condiția pusă de „Prinț”
NEWS ALERT Ianis Hagi s-a decis și semnează până la urmă în Turcia! Condiția pusă de „Prinț”
Citește și...
Matthew Perry ar fi împlinit 56 de ani pe 19 august. Moartea actorului a şocat fanii serialului „Friends'”. FOTO
Stiri Mondene
Matthew Perry ar fi împlinit 56 de ani pe 19 august. Moartea actorului a şocat fanii serialului „Friends'”. FOTO

Matthew Perry s-a născut la 19 august 1969, în Williamstown, Massachusetts, părinţii săi au fost Suzanne Marie (Langford), o jurnalistă canadiană, şi John Bennett Perry, actor american.

Scandal politic în Columbia. Un fost actor de filme pentru adulți a fost numit ministru al Egalității
Stiri externe
Scandal politic în Columbia. Un fost actor de filme pentru adulți a fost numit ministru al Egalității

Un fost actor de filme pentru adulți şi lucrător sexual, Juan Carlos Florian, în vârstă de 42 de ani, urmează să devină ministrul Egalităţii, după ce a fost numit în funcţie de către preşedintele Gustavo Petro, o numire care face valuri în Columbia.

Un fost actor gay de filme pentru adulți, numit ministru în Columbia. ”Am fost lucrător sexual, migrant, sunt seropozitiv”
Stiri Virale
Un fost actor gay de filme pentru adulți, numit ministru în Columbia. ”Am fost lucrător sexual, migrant, sunt seropozitiv”

Un fost migrant prostituat, seropozitiv și actor gay în filme pentru adulți a fost numit ministru al Egalității în Columbia. Bărbatul este politolog cu peste 20 de ani de experiență în apărarea drepturilor omului.  

Recomandări
Pe 8 septembrie, prima zi de școală, profesorii nu intră la ore, ci ies în stradă. Peste 30.000 sunt așteptați în Capitală
Stiri Educatie
Pe 8 septembrie, prima zi de școală, profesorii nu intră la ore, ci ies în stradă. Peste 30.000 sunt așteptați în Capitală

Debutul de an școlar stă sub semnul conflictului dintre sindicate și Guvern. Federațiile din Educație anunță că pe 8 septembrie profesorii nu vor intra la ore, ci vor ieși în stradă.

Von der Leyen a prezentat mecanismul SAFE, uriașul fond european pentru apărare. Ce șanse are România să prindă finanțarea
Stiri Politice
Von der Leyen a prezentat mecanismul SAFE, uriașul fond european pentru apărare. Ce șanse are România să prindă finanțarea

România ar putea beneficia de finanțare europeană pentru proiectele militare navale prin noul mecanism creat de Uniune pentru întărirea apărării pe flancul estic.

Toamna a adus scumpiri pentru șoferi. Camerele CNAIR verifică noua rovinietă în timp real, iar unele amenzi s-au dublat
Stiri Economice
Toamna a adus scumpiri pentru șoferi. Camerele CNAIR verifică noua rovinietă în timp real, iar unele amenzi s-au dublat

De la 1 septembrie au intrat în vigoare noile valori ale rovinietei. Pentru moment, sunt vizați doar șoferii de autoturisme, care în unele cazuri vor ajunge să plătească dublu.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Exclusiv PRO TV Plus
TUP la Big Little Festival

02:35

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 1 Septembrie 2025

46:11

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
1 Septembrie 2025

01:30:47

Alt Text!
Vorbește Lumea
1 Septembrie 2025

01:48:53

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28