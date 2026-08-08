Înaintea ei, Swae Lee a ridicat publicul în picioare, iar, în timpul zilei, participanții au găsit și timp pentru a descoperi Clujul.

Zara Larsson, una dintre cele mai cunoscute artiste pop din Suedia, cu succes la nivel internațional, a urcat pe scena principală de la UNTOLD. Artista a atras toate privirile cu o ținută veselă. Împreună cu dansatoarele ei, i-a făcut pe fani să cânte și să danseze.

Fată: „Absolut superb, cel mai bun lucru care s-a întâmplat în viața noastră.”

Băiat: „O iubesc pe Zara, sunt cel mai mare fan!”

Fată: „Am venit la 15, am stat apoi două ore să intrăm în stadion. A fost nebunie, efectiv. E ceva fantastic, o ador.”

Admiratorii au venit pregătiți și pentru unul dintre cele mai așteptate momente ale concertului. În timpul piesei „Lush Life”, melodia care a făcut-o celebră, artista obișnuiește să invite pe scenă un fan pentru a dansa alături de ea. Iar tradiția a fost respectată. Norocoasa a primit și un tricou semnat de Zara Larsson.

În public, mulți au împrumutat stilul colorat și jucăuș al Zarei Larsson, cu mult sclipici, flori și accesorii.

Fată: „De plajă, mai alb, cum are și ea, și o curea cu zorzoane și floricele.”

Înainte de Zara, rapperul american Swae Lee a avut momentul său.

Fată: „Îmi doresc autograful lui.”

La final, artistul a aruncat flori în public în timp ce interpreta piesa „Sunflower”.

Pe aceeași scenă a avut loc și un moment-surpriză marca PRO TV. Andreea Esca, Pavel Bartoș, Andi Moisescu și Cabral au animat publicul.

Andreea Esca: „Eu sper că toți artiștii care urcă pe asemenea scenă sunt recunoscători pentru ce li se întâmplă, pentru că e o energie aparte și chiar mi se pare că împarți cu toată lumea o senzație extrem de plăcută.”

Andi Moisescu: „E pentru prima oară în viața mea când am fost acolo. E ceva uluitor să vezi atâta lume și pare că nu se termină niciodată această mulțime.”

Cabral: „E foarte tare energia pe care o dă publicul, faptul că ei se bucură atunci când vii cu ceva bun. Sunt happy, happy.”

Sâmbătă, mulți au vrut să descopere Clujul și împrejurimile.

Femeie: „Am apucat să vizităm, am fost la Salina Turda. Ținând cont de faptul că mâine o să plecăm, vrem să vizităm astăzi și Grădina Botanică și Parcul Central.”

Cuplu: „Să vedem un picuț Clujul, să vedem cum este orașul. Până acum ne-a dat o impresie super, super: curat, frumos, organizat.”

Sâmbătă seară, la UNTOLD, sunt așteptați Lewis Capaldi și DJ-ul Martin Garrix.