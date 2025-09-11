Accident rutier grav în Cluj-Napoca. Un autotren a lovit un bloc și a avariat mai multe mașini

Stiri actuale
11-09-2025 | 09:25
accident
ISU Cluj

Trei echipaje de pompieri au intervenit joi dimineață, în jurul orei 05:30, pe strada Oașului din Cluj-Napoca, după ce un autotren a ieșit de pe carosabil, avariind două mașini parcate și un stâlp de electricitate.

autor
Sabrina Saghin

Trei echipaje din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit la fața locului, unde un autotren avariat ieșise în afara părții carosabile și a izbit un bloc. În urma incidentului, două autoturisme parcate și un stâlp de electricitate au fost, de asemenea, avariate.

Nu au existat victime încarcerate. Un bărbat de aproximativ 50 de ani, conștient și cooperant, a primit îngrijiri medicale de la echipajul SMURD de terapie intensivă mobilă și a fost transportat ulterior la spital pentru evaluări suplimentare.

Pompierii au asigurat zona accidentului și au colaborat cu autoritățile pentru menținerea siguranței circulației pe strada Oașului, până la finalizarea intervenției și eliberarea drumului.

Sursa: StirilePROTV

Etichete: cluj, accident, masini, autotren,

Dată publicare: 11-09-2025 09:24

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO The Rock a dat cărțile pe față: "Mușchii mei? Asta s-a întâmplat"
GALERIE FOTO The Rock a dat cărțile pe față: "Mușchii mei? Asta s-a întâmplat"
Citește și...
Un polițist și fiul său de 14 ani au murit într-un accident rutier, în Maramureș. Bărbatul își luase copilul de la școală
Stiri actuale
Un polițist și fiul său de 14 ani au murit într-un accident rutier, în Maramureș. Bărbatul își luase copilul de la școală

Un bărbat și fiul său au decedat în urma unui accident rutier produs miercuri pe drumul naţional DN 1C, pe tronsonul dintre municipiul Baia Mare şi oraşul Tăuţii-Măgherăuş.

Tânăr mort într-un accident pe centura Timișoarei. O cameră de bord a filmat momentul impactului
Stiri actuale
Tânăr mort într-un accident pe centura Timișoarei. O cameră de bord a filmat momentul impactului

Un tânăr de 23 de ani a murit marți seară, după ce a făcut o depășire periculoasă pe centura ocolitoare a Timișoarei.

Șofer filmat gonind în spatele unei ambulanțe în misiune este căutat de Poliție. Pericolul de accident era uriaș
Stiri actuale
Șofer filmat gonind în spatele unei ambulanțe în misiune este căutat de Poliție. Pericolul de accident era uriaș

Polițiștii din Bihor caută un șofer care a pus în pericol siguranța participanților la trafic, inclusiv a două autospeciale SMURD aflate în misiune. Acesta a circulat foarte aproape, în spatele lor, ca să profite de culoarul liber creat de ambulanțe.

Recomandări
Stenograme. Cum stabiliseră șefii ELCEN să primească șpaga fabuloasă: „Proprietarul face 2 contracte. 24 cu 26, 50 de euro”
Stiri actuale
Stenograme. Cum stabiliseră șefii ELCEN să primească șpaga fabuloasă: „Proprietarul face 2 contracte. 24 cu 26, 50 de euro”

ELCEN cel mai mare furnizor de energie termică din capitală a rămas fără conducere după ce directorul general şi cel comercial au primit interdicţie din partea procurorilor DNA de a-şi mai exercita funcţiile.

Criză la granița estică. Filmul incidentului cu dronele rusești. Aliații nu tratează incidentul cu drone ca un atac
Stiri externe
Criză la granița estică. Filmul incidentului cu dronele rusești. Aliații nu tratează incidentul cu drone ca un atac

Polonia este cel mai aproape de un conflict armat de la cel de-al Doilea Război Mondial.

Cele mai bogate state europene fac front comun. Discuții secrete înaintea negocierilor pe bugetul UE cu partenerii mai săraci
Stiri externe
Cele mai bogate state europene fac front comun. Discuții secrete înaintea negocierilor pe bugetul UE cu partenerii mai săraci

Țările din nordul Europei se reunesc joi la Viena pentru a forma un front comun înaintea celor doi ani de negocieri intense privind bugetul UE pentru următorii șapte ani.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 10 Septembrie 2025

46:06

Alt Text!
La Măruță
10 Septembrie 2025

01:30:35

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
10 Septembrie 2025

01:45:36

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 1

21:54

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28