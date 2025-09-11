Accident rutier grav în Cluj-Napoca. Un autotren a lovit un bloc și a avariat mai multe mașini

Trei echipaje de pompieri au intervenit joi dimineață, în jurul orei 05:30, pe strada Oașului din Cluj-Napoca, după ce un autotren a ieșit de pe carosabil, avariind două mașini parcate și un stâlp de electricitate.

Trei echipaje din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit la fața locului, unde un autotren avariat ieșise în afara părții carosabile și a izbit un bloc. În urma incidentului, două autoturisme parcate și un stâlp de electricitate au fost, de asemenea, avariate.

Nu au existat victime încarcerate. Un bărbat de aproximativ 50 de ani, conștient și cooperant, a primit îngrijiri medicale de la echipajul SMURD de terapie intensivă mobilă și a fost transportat ulterior la spital pentru evaluări suplimentare.

Pompierii au asigurat zona accidentului și au colaborat cu autoritățile pentru menținerea siguranței circulației pe strada Oașului, până la finalizarea intervenției și eliberarea drumului.

