Maria are cinci frați, dintre care doi merg la școală. Pentru mama lor, să cumpere ghiozdane noi, complet echipate, ar fi fost o cheltuială greu de suportat.

Copiii primesc rechizite pentru școală

Maria Vascal, elevă: „Am așteptat să încep școala, vreau să îmi văd colegii.”

Reporter: „Ce materie crezi că îți va plăcea cel mai mult?”

Maria Vascal: „Română! Și desenul, mai mult.”

Femeie: „Stau cu chirie și nu îmi permiteam. Greu, bineînțeles că e greu.”

Marian a rămas orfan de ambii părinți, iar acum îl crește bunica. Are planuri mari pentru noul an școlar.

Marian Pecorea, elev: „Să iau note mari și să iau premiul 1, cum am luat și anul trecut. Pentru mine înseamnă să înveți, să îți faci prieteni.”

Mariana Scutelniță: „Eu sunt bunica și eu sunt tutorele lui, eu îl cresc.”

Reporter: „Ce îi doriți în noul an școlar, care va începe în curând?”

Mariana Scutelniță: „Să ia premiul 1, cum a luat și până acum, în clasa a 5 și cât mai multe succese, și la pian și la cor.”

Primăria sprijină copiii din familii vulnerabile

Sprijinul vine din partea Primăriei Iași.

Luminița Munteanu, directorul Direcției de Asistență Socială Iași: „500 de copii proveniți din familii aflate în dificultate vor primi ghiozdane cu rechizite școlare, un start pentru începerea anului școlar. Sunt copii proveniți din familiile aflate în monitorizarea Direcției de Asistență Socială.”

Mihai Chirica, primarul Iașiului: „Fără educație, copiii noștri nu au nicio șansă. Le doresc tuturor să trateze școala cu multă seriozitate.”

Anul școlar începe luni în toată țara cu festivități organizate în curțile unităților de învățământ.