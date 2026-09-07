Mama victimei este plecată la muncă, în străinătate, de aproape 6 ani. Adolescenta ar fi plecat de acasă împreună cu fiica femeii, fără să anunțe, spun polițiștii. Asta ar fi stârnit furia adulților.

Conflictul a fost surprins de o cameră de supraveghere, montată în curtea victimei. Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional!

Imaginile surprinse de camerele de supraveghere sunt greu de privit. Vecina intră în curtea minorei de 14 ani, o pune la pământ și o lovește timp de câteva minute. La scenele șocante asistă și cele două fiice ale agresoarei, ambele minore.

Vecină: „Eu te omor, îți arăt că te omor? Fă, te omor!”

Mama victimei - plecată la muncă în străinătate - este în drum spre casă. Spune că vrea să își scoată copila și pe fratele ei de 13 ani din mâinile tatălui abuziv.

Mama victimei: „Eu atât vreau, să îmi iau copiii de acolo. Nu ai dreptul să intri în proprietatea cuiva, să bați un minor, în primul rând. Nu am mai putut să mai stau cu el pentru că băutură și scandal și bătăi, exact cum se comporta cu copiii. Copiii au rămas acolo pentru că eu am venit la un loc de muncă aici, nu aveam cum să scot copiii din țară afară acordul lui.”

Tatăl susține că nu s-a așteptat ca situația să degenereze și că, inițial, a considerat că vecina urma doar să îi dea fetei o lecție. Deși în imagini se vede cum și el o agresează pe copilă.

Tatăl victimei: „Mi-a fugit de acasă, am adus-o cu Poliția într-o noapte, cu fata ei, de la asta s-a supărat. Noaptea până dimineața. Am zis că na, e o lecție de viață, să o prindă, să o smocăie oleacă”.

Reporter: Nu v-a fost milă de fetiță, că este bătută sub ochii dv?

Tatăl victimei: „Ba da, cum să nu? Dar dacă nu înțelege nici cu vorba bună”.

Reporter: Dar în imagini se vede cum o loviți cu capul în gură!

Tatăl victimei: „Am tras-o eu așa, dar nu e lovită”

Reporter: Vă pare rău de ceva?

Tatăl victimei: „Da! Că i-am crescut 6 ani.”

Fata agresată și fratele ei sunt acum în grija unei rude, după decizia celor de la Protecția Copilului.

Verișoara victimei: „Tatăl a fost influențat de acea doamnă să dea în verișoara mea. A mai fost lovită de ea înainte să fie bătută în curte. Să îți vezi puiul tău la pământ, lovită, bătută de o străină și tu să stai să te uiți la ea. Atât tupeu a avut, doamna încât a putut să intre în curtea verișoarei mele, să o bată acolo.”

Poliția a deschis o anchetă.

Mădălin Țăranu, comisar șef IPJ Iași: „Polițiștii s-au sesizat din oficiu. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lovire sau alte violențe, violare de domiciliu și violență în familie.”

Tatăl victimei nu are un loc de muncă stabil și ar fi consumator de alcool, spun autoritățile.