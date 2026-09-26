În total, autoritățile au înregistrat 2.354 de decese și 17.932 de persoane rănite, în urma a 20.346 de accidente rutiere produse pe parcursul anului, scrie El Comercio.

Noaptea și weekendul, cele mai periculoase perioade

Datele din Anuarul Siguranței Rutiere 2025 arată că riscul de a muri într-un accident crește considerabil în timpul nopții și în weekend.

Mai mult de jumătate dintre decese au loc între 19:00 și 5:59, iar aproape jumătate dintre victime își pierd viața sâmbăta sau duminica.

Bărbații reprezintă majoritatea victimelor. Șapte din zece persoane decedate sunt bărbați, iar una din trei victime are între 20 și 29 de ani.

Pietonii se află, de asemenea, printre cei mai vulnerabili participanți la trafic: una din cinci victime este pieton, potrivit documentului.

Autoritățile recunosc că sunt în urmă

Cifrele au fost prezentate miercuri, 23 septembrie 2026, cu ocazia lansării Anuarului și a Instrumentului național de vizualizare a accidentelor rutiere.

Cele două instrumente statistice au fost dezvoltate de Agenția Națională pentru Transport (ANT), cu sprijinul Bloomberg Initiative și Vital Strategies. Parteneriatul este prevăzut să sprijine Ecuadorul până în 2030 în eforturile de reducere a numărului de accidente și decese.

Potrivit ANT și Ministerului Infrastructurii și Tehnologiei, instrumentele sunt importante pentru adoptarea unor soluții bazate pe date și dovezi.

La eveniment, directorul ANT, Luis Villacrés, a recunoscut că autoritățile sunt în urmă în ceea ce privește reducerea accidentelor.

Viteza excesivă, principala problemă indicată de date

Álvaro Guzmán, specialist în mobilitate și fost director al Agenției Naționale pentru Transport, consideră că una dintre principalele priorități trebuie să fie combaterea vitezei excesive.

În opinia sa, nu este suficient ca autoritățile să instaleze indicatoare cu limite de viteză. Infrastructura rutieră ar trebui să îi determine pe șoferi să reducă viteza și să circule mai sigur.

Potrivit Anuarului, viteza excesivă este principala cauză a accidentelor și deceselor rutiere pe drumurile din Ecuador.

Fost șef al transporturilor, critic la adresa eliminării radarelor

Respectarea limitelor de viteză reprezintă o altă problemă urgentă, în opinia lui Guzmán.

Acesta critică decizia actualului guvern de a elimina camerele radar, pe care o consideră „o eroare colosală”.

Guzmán susține că, dacă existau probleme legate de contractele pentru radare, acestea ar fi trebuit rezolvate, fără ca dispozitivele să fie eliminate.

El argumentează că monitorizarea celor aproximativ 10.000 de kilometri de drumuri nu poate fi realizată exclusiv de polițiști sau agenți de circulație.

„Creșterea accidentelor este cauzată de lipsa de radare”

În opinia specialistului, tehnologia radar este necesară pentru aplicarea eficientă a limitelor de viteză.

„Creșterea numărului de accidente pe care am văzut-o în țară în ultimii ani este cauzată de această lipsă de radare, această lipsă de supraveghere”, a declarat Guzmán.

Datele sunt deja disponibile, iar noul instrument permite publicului să aibă acces la informații despre accidente. Potrivit lui Guzmán, următorul pas este ca aceste informații să fie folosite pentru reducerea numărului de victime.

Guzmán consideră că măsurile de control ar putea fi implementate imediat.

El propune organizarea unei întâlniri cu reprezentanții tuturor municipalităților, sub coordonarea Agenției Naționale pentru Transport, pentru identificarea zonelor în care se produc cele mai multe decese.

„Aceste cifre sunt cu adevărat înfricoșătoare și ne împiedică să ne simțim în siguranță atunci când mergem pe străzi”, a comentat Guzmán.