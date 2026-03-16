În urma impactului, unul dintre vehicule a fost cuprins de flăcări iar șoferul a pierit ars de viu.

Vă avertizăm, urmează detalii care că pot afecta emoțional!

Accidentul s-a petrecut în dreptul localității Mihăilești, din județul Buzău. Nu era ceață, iar carosabilul nu era umed. O clipă de neatenție a unuia dintre șoferi a dus la o tragedie.

Cosmin Cireșaru, IPJ Buzău: „Un șofer în vârsta de 28 de ani din Buzău a condus un autoturism pe DN2 E85 din direcția Buzău spre Ialomița. Și probabil pe fondul altor preocupări în conducere a pătruns pe contrasens unde a intrat în coloziune frontală cu o autoutilitară”.

Impactul a fost stat de puternic încât autoturismul a luat foc iar șoferul a rămas captiv în mașină.

Marius Frâncu, ISU Buzău: „Incendiul se manifesta generalizat la un autoturism Logan, o persoană fiind încarcerată și carbonizată”.

Și șoferul autoutilitarei a rămas captiv între fiarele mașinii. Din păcate, nici el nu a mai putut fi salvat.

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili circumstanțele exacte ale tragediei