Programul "AI Works for Europe", lansat luni la Forumul "Future of Work" de la Riga (Letonia), este în parteneriat cu sectorul public, angajatori şi universităţi din Europa.

„Primul anunţ al Google în cadrul iniţiativei "AI Works for Europe" este adăugarea unei finanţări de 30 de milioane de dolari pentru Fondul de Oportunităţi AI European al Google.org şi noi resurse pentru sprijinirea dezvoltării cunoştinţelor în utilizarea AI-ului. Sunt vizate pregătirea celor două grupuri cheie de persoane: studenţii europeni care sunt pe punctul de a absolvi şi vor avea nevoie de AI pentru locurile de muncă, precum şi angajaţii, care să utilizeze AI-ul în munca lor curentă", se menţionează într-un comunicat.

În mod specific, în România şi Republica Moldova, mai mult de 8.500 de persoane au fost pregătite şi au acumulat competenţe de Inteligenţă Artificială, prin parteneriate de lungă durată cu Institutul Naţional de Administraţie.

Potrivit sursei citate, prin intermediul programelor de AI vor fi sprijiniţi studenţii care urmează cariere în domenii precum: IT&C, administraţie, logistică, marketing şi finanţe.

Competențele AI, tot mai cerute la job

O cercetare realizată de INCO şi sprijinită de Google relevă faptul că aproape 25% dintre rolurile de nivel începător necesită acum abilităţi de AI şi că 74% dintre angajatorii IMM-uri fac eforturi să găsească acei candidaţi calificaţi.

De asemenea, în anumite domenii, cererea de abilităţi în folosirea Inteligenţei Artificiale este cea mai ridicată. Astfel, cerinţele legate de Inteligenţă Artificială pentru rolurile de Contabilitate şi Finanţe s-au triplat faţă de 2023, iar aproape jumătate (41%) dintre posturile în domeniul Marketing digital la nivelul începător necesită, în prezent, competenţe în AI.

Studiul de specialitate a combinat seturi de date cuprinzătoare privind ocuparea forţei de muncă furnizate de OCDE şi Comisia Europeană, interviuri cu peste 1.500 de angajatori europeni şi tineri în căutarea unui loc de muncă şi analiza IA a 31 de milioane de anunţuri de locuri de muncă pentru nivelul începător din Marea Britanie şi Uniune Europeană.

În cadrul iniţiativei „AI Works for Europe", Google anunţă că noul Certificat Profesional Google AI va fi disponibil în lunile următoare în România fără costuri, la început în limba engleză.

Pe plan local, gigantul american colaborează cu organizaţia non-guvernamentală Talents for Tech, care va oferi instruire hibridă pentru acest certificat profesional şi resurse complementare.

La nivel european, compania şi-a propus ca peste 50.000 de angajaţi să susţină cursurile de Inteligenţă Artificială şi să obţină certificatul corespunzător.