Cei doi care au 77, respectiv 80 de ani, au reuşit să se ciocnească. Unul dintre ei a căzut pe asfalt, iar celălalt a fost proiectat într-un șanț.

Accidentul a fost surprins de camerele de supraveghere iar în imagini se vede cum bărbatul în vârstă de 77 de ani care se afla pe triciclu electric a încercat să depășească un alt localnic care se afla tot pe același tip de vehicul.

Se vede cum manevra de depășire se face aproape pe trecerea de pietoni. Imediat după zebră, bărbatul în vârstă de 80 ani ar fi încercat să vireze la stânga, fără să se asigure. Cum cel aflat în depășire nu a încetinit, cele două tricicluri electrice s-au ciocnit. Unul dintre ei a căzut pe asfalt, iar al doilea, cel de 77 de ani, nu a mai putut menține controlul vehiculului și a ajuns în șanț.

Ambii au fost transportați la spital cu multiple leziuni însă, spun medicii sunt în afara pericolului. În urma verificărilor făcute de polițiști, rezultatele arătate de etilotest au fost negative.

Potrivit legislației, triciclurile electrice pot fi conduse fără permis, nu necesită înmatriculare, iar viteza este limitată la 25 km pe oră. Totuși, trebuie respectate regulile de circulație și este recomandată casca de protecție.